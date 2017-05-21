女子罵人「超XX」 法院判賠3萬元

洪姓女子去年到瑞豐夜市買完宵夜，不慎被炸薯條攤販的手推車絆倒受傷，事後洪女找上攤販老闆鍾姓男子索討醫藥費，討價還價過程中，竟脫口辱罵對方「超雞巴」挨告，遭法院判30天拘役，罰3萬元。

判決書指出，在瑞豐夜市經營炸薯條攤的鍾姓男子，去年8月打烊要清洗攤位，在夜市走道內用手推車運來水桶，結果導致洪女不慎被推車絆倒，造成雙膝、足踝挫傷。

事後，洪女返回夜市找鍾男要醫藥費，兩人發生口角爭執，洪女竟出口辱罵對方「雞巴臉」、「超雞巴」、「就是你們那雞巴臉，讓我很不爽」，雙方互告。

法官審理認為，超雞巴這個言詞用語，有貶抑他人名譽、人格及社會評價的意思，判洪女30天拘役；至於鍾男拉手推車，也疏於採取必要的安全措施，依業務過失傷害，判處拘役10日。

近來網路流傳法院認證的罵人價目表，從賤貨、王八蛋、吃屎、敗類、智障，都曾有過判罰的案例，罰金從3000到50000元不等；不少網友驚呼，有那麼嚴重嗎？還說超雞巴只不過在指對方難搞、難伺候，「看來以後這個也不能罵了」。

(中時)