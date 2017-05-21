女子罵人「超XX」 法院判賠3萬元
洪姓女子去年到瑞豐夜市買完宵夜，不慎被炸薯條攤販的手推車絆倒受傷，事後洪女找上攤販老闆鍾姓男子索討醫藥費，討價還價過程中，竟脫口辱罵對方「超雞巴」挨告，遭法院判30天拘役，罰3萬元。
判決書指出，在瑞豐夜市經營炸薯條攤的鍾姓男子，去年8月打烊要清洗攤位，在夜市走道內用手推車運來水桶，結果導致洪女不慎被推車絆倒，造成雙膝、足踝挫傷。
事後，洪女返回夜市找鍾男要醫藥費，兩人發生口角爭執，洪女竟出口辱罵對方「雞巴臉」、「超雞巴」、「就是你們那雞巴臉，讓我很不爽」，雙方互告。
法官審理認為，超雞巴這個言詞用語，有貶抑他人名譽、人格及社會評價的意思，判洪女30天拘役；至於鍾男拉手推車，也疏於採取必要的安全措施，依業務過失傷害，判處拘役10日。
近來網路流傳法院認證的罵人價目表，從賤貨、王八蛋、吃屎、敗類、智障，都曾有過判罰的案例，罰金從3000到50000元不等；不少網友驚呼，有那麼嚴重嗎？還說超雞巴只不過在指對方難搞、難伺候，「看來以後這個也不能罵了」。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。