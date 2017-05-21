華梵大學美術與文創學系畢展　華山文創園區登場

華梵大學美術與文創學系第18屆畢業展《我把我的意志種在這裡》，今（21日）在華山文創園區登場。（葉書宏翻攝）

華梵大學美術與文創學系第18屆畢業展《我把我的意志種在這裡》，今（21日）在華山文創園區登場。（葉書宏翻攝）

華梵大學美術與文創學系第18屆畢業展《我把我的意志種在這裡》，今（21日）在華山文創園區東2C及2D展出，共有60位同學以各類媒材的藝術創作及文創產品，表達出他們對於台灣這塊土地的認同及強烈的歸屬感，在藝術創作中永遠不忘記自己的根源。

華梵美術與文創學系畢業班學生楊子樂表示，此次展覽名稱命名為「我把我的意志種在這裡」，發想自台灣搖滾歌手伍佰的一首歌曲「光和熱」。

她說，許多台灣學子在畢業走入社會後，選擇離開家鄉，專業人口多半選擇外移。但是「台灣」腳下所踏的這塊土地，不論遭遇何種的威脅，即便飽經歷史的傷痕，依然屹立在狂風暴雨之中，那是一種原自血液中的堅毅以及歸屬。

這是生長的地方，看見台灣的美麗與哀愁，也有許多美好溫暖的記憶。所以，華梵美術與文創學系畢業班同學希望社會新鮮人別忽略掉孕育我們生命思想和價值的這片土地，應該好好耕耘屬於我們的一畝田，並應該以藝術創作為出口，為台灣發聲。

共有60位同學參展，展場劃分為美術創作組與文創設計組，美術創作組包含著水墨、油畫、雕塑裝置、概念藝術等等藝術作品，學生運用自身想運用的媒材來進行創作，並傳達其想傳達給大眾的意念，例如這次美術創作組學生陳德豪，作品主題是「還生與環生」，運用衛生紙以及棉線來進行創作，傳達因「舊」才得以「重現」於世，是一種脈絡生命的循環關係，即稱之為「還生」與「環生」。

文創設計組則展現出文創產業的多元性，藉由獨特的設計巧思與產品結合，創作出各式各樣別具風味的文創產品。

學生王笠以及葉子琳的作品「Sound of Heart」，藉由讓不同的聽者聽相同的兩首曲子後，並讓聽者透過畫浮水畫呈現對所聽曲子之感受，於作畫後透過畫面詢問與了解聽者所感，最後將畫面作為手工書之封面，呈現出各聽者專屬的「心情色票」。

(中時)