高雄興達港發現浮屍 疑女子輕生

茄萣區興達港發現浮屍。(翻攝畫面)

高雄茄萣區興達港外海今(21)天上午7時許發現一具女浮屍，南巡局第11海岸巡防總隊將浮屍打撈上岸，從衣著、特徵，確認是本月16日通報失蹤的30歲古姓女子；岸巡初步調查，古女有輕生傾向，16日外出後失聯，可能是跳海尋短，家屬已將遺體領回處理後事。

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(中時)