亞東醫院「早產兒回娘家」 巴掌仙子獻花給媽引熱淚

新北市亞東醫院舉辦一年一度的「早產兒回娘家」活動。（葉書宏翻攝）

新北市亞東醫院舉辦「早產兒回娘家」活動，50對早產兒父母帶著寶貝齊聚一堂。（葉書宏翻攝）

為了瞭解早產寶寶出院後的健康狀況及生活適應情形，新北市亞東醫院今（21日），舉辦一年一度的「早產兒回娘家」活動，邀請50對早產兒父母，帶著身邊的寶貝齊聚一堂，一同分享小小巴掌仙子的成長奇蹟，藉以鼓勵有早產兒的家庭，要珍惜上帝所賜的美好禮物。

活動邀請3對巴掌仙子媽媽分享他們拉拔孩子長大的艱辛過程，在場的父母回憶起孩子出生時只有巴掌大，如迷你小猴，到如今他們健康、聰明活潑的樣子，現場還安排寶貝獻花給媽媽們，讓在場的人熱淚盈眶。

亞東醫院新生兒科主任梁翔說明，早產的發生，僅有一半能找到相關原因， 生活習慣抽菸、喝酒、使用成癮藥物；孕前狀况如懷孕年齡小於18歲或大於40歲、未婚懷孕及子宮閉鎖不全等現象；孕期狀况如感染、發燒、多胞胎、子宮有畸型及胎兒染色體異常或先天性畸型等。

早產的預防比治療來得重要，胎兒能在母體的時間愈久，得到合併症的機會愈低。

梁翔表示，早產兒因為各器官的不成熟，產生許多相關問題，常見的合併症包括，急性的：呼吸窘迫症候群、腦室內出血、開放性肺動脈導管、壞死性腸炎及敗血症等；慢性的：有慢性肺病、視網膜病變、腦室旁白質軟化症及聽力影響等。這林林總總的合併症，不一定都會發生在每一個早產兒身上，而嚴重程度也不大相同。

早產兒出院返家後的照護，是父母親的一大挑戰。亞東醫院會提供個別的出院服務，包括緊急處理的方法及照顧上的注意事項。其中，最令家長們擔心的是呼吸道疾病，甚至有些寶寶會帶着氧氣回家，不過大部份都可以在一兩個月內成功脫離，同時居家環境應避免空氣污染，建議不要抽菸或燒香。

梁翔呼籲，居家照顧要特別注意預防感染，早產兒抵抗力低，照顧者要勤洗手，避免到人多擁擠的公共場所，如百貨公司、餐廳等，應定期完成所有預防注射。

亞東醫院小兒部主任梁昭鉉說明，部份長大後的早產兒，也許有發展遲緩的問題，在生理成長或動作發展方面，應注意他們身高、體重及頭圍是否配合矯正年齡，早產兒需要更多的營養才能追得上正常嬰兒的生長發育。

梁昭鉉呼籲，早產兒併發症的後續門診追蹤檢查，是早產兒成長非常重要的一環，包括：生長發展評估、神經肌肉發育評估、心智發展、視力發展等，都是需要父母和照顧者共同努力，才能達到「早期發現，早期療育」的目標。

早產是可以預防的，配合先進的科技，目前早產兒的照顧及癒後已有相當亮眼的成績，但爸爸媽媽們的付出，才是成功的關鍵。

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(中時)