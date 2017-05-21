情緒不再亂 王溢正連4場優質先發
Lamigo桃猿近期氣勢如虹，左投王溢正狀況更是好到不行，連同21日先發對富邦悍將，繳出7局失2分奪勝，連續4場先發都繳優質內容，他和猿隊總教練洪一中都認為，情緒不再起伏不定，是他能屢繳好投的其中一個關鍵，王溢正說，「現在不要意氣用事，比較能用平靜的情緒，來面對場上的一切狀況。」
王溢正上周因雨延賽跳過先發，而獲得比較多的休息時間，此役他狀況不錯，主投7局被打4安、失2分，最快球速飆到148公里，另有4K、4保送。比賽前段時，王溢正有點控球不穩，後來才調整回來，他說，因為多休息、身體感覺好，力量反而有點太大，而導致控球不穩，「一開始變化球控得好、速球不好，比賽後段卻反過來。」
連同這場比賽，王溢正連4場繳優質先發，猿隊總教練洪一中也誇讚他的表現，洪總認為，王溢正過往投球較會有情緒，教練團有給他一些建議，要他積極攻擊好球帶，「雖然可能被打，但總比讓自己球數落後、逼到絕境來得好，這幾場比賽下來，看得出他投起球更有自信。」
(中時電子報)
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