華梵「新六藝」台灣藝術教育館展演
新北市華梵大學及華梵文教基金會主辦的「東風再現2017年華梵『新六藝』展演」，訂於5月20日至28日在國立臺灣藝術教育館南海藝壇舉辦，希望藉由製琴、書道、畫道、香道、花道、茶道等六種技藝之呈現，讓觀眾由藝入禪，進而讓人體驗禪悅，達到真善美的生命意境。
華梵大學校長高柏園表示，為了闡揚華梵大學創辦人曉雲法師所提倡的「覺之教育」之理念，由華梵大學佛教學院、藝術設計學院、文學院等多位老師參與規劃的「東風再現─2017年華梵『新六藝』展演」。
以琴、書、畫、香、花、茶等六種技藝呈現佛教藝術主題，在開幕活動中，將邀請知名的古琴演奏家馬俊國、黃永明、香界子老師古琴演奏、知名書法家黃智陽教授現場揮毫、李麗淑老師及徐國璽老師設有花藝茶席，及香界子老師的焚香供佛，讓觀眾感受獨特的東方美學境界，游藝入道，感受禪悅之樂。
在「琴」的主題方面，會場展出華梵師生在斵琴老師莊國章及廖寶林先生指導下所製作之古琴20餘把。也展出大陸香界子老師珍藏的一款伏羲式金絲楠木百納古琴。
華梵佛教學系也特別自敦煌購置五幅古琴菩薩圖版權，重新輸出，在活動現場重現敦煌菩薩彈奏古琴，以琴音供佛的樣貌。藉由展示古琴、古琴樂曲的欣賞，以及古琴製作及歷史源流的演說分享，讓參觀者能全方位感受古琴之美。
(中時)
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