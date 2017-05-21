「520 我愛您」中和天使站歡度建站10周年慶
華山基金會中和愛心天使站自民國96年設站，服務在地弱勢長者，提供免費且長期的關懷訪視、家務整理、陪同就醫、原床泡澡及促進參與等多項服務，成為中和弱勢長輩最「愛」的第二個家。
感謝義工與在地單位團體長期支持，於尖山腳福德宮，舉辦「520我愛您」中和天使站建站10周年感恩茶會，邀請長輩與義工共聚一堂，分享歷年服務的「愛」與感動。
今天特邀插花班林老師，帶領老寶貝們手作愛心盆栽，每位老寶貝都樂活動動手，感受植物與自然的美好。在地店家「張媽媽麵疙瘩」及「財伯潤餅」，也陪伴老寶貝們一同DIY麵疙瘩及潤餅，眾人共餐同樂，一邊享用傳統麵食佳餚，一邊歡唱卡拉OK，端午佳節前夕，520愛滿滿，幸福歡喜在心內。
華山基金會發起2017年常年服務暨第5屆「愛老人 動起來」公益行動，希望號召各界力量，每月1250守護一位長輩，每年15000守護一位長輩一年。
目前新北市服務約1550名弱勢長輩，隨著獨居長輩人數逐年攀升，需要更多關心與協助，誠摯邀請各界一起加入，支持「因為有您」送愛到家，讓弱勢老人在端午節，感受愛與關懷，佳節不孤單。愛心專線：02-2944-0089。
(中時)
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