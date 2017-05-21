網路跨國交友遭詐 女看護匯300萬到香港
彰化縣48歲單親女看護，臉書網路交友聊出感情，對方要求投資可以賺更大的錢，竟信以為真，匯錢到香港銀行，前後11萬美金，積蓄一空後，網路情人消失了，才驚覺被騙了。這起網路交友詐欺案，發生在今年2月，在彰化永靖鄉的銀行匯款，行員直覺匯款到香港匯豐銀行並不尋常，但是當事人表示對方是男友，直到積蓄一空後，今年3月才報案。
另外有一件沒報案，卻是利用號稱全球最快的「西聯匯款」，傳說有40多歲的工廠女作業員結婚生子，下班後喜歡上網，和聲稱在香港工作的28歲帥哥結為好友，利用臉書音訊，互稱老公、老婆，女作業員被迷昏頭，對方騙她投資，指示她到銀行櫃台利用「西聯匯款」方式匯錢。前後共6次、匯款90多萬元。
員林警分局偵查隊長詹廷育表示，西聯匯款號稱全球最快匯、收款作業，完成匯款只需要10分鐘，對方就能領到錢，引進台灣後成為詐騙洗錢的新招數，以都會區最常見。銀行業者應提高警覺，這項匯款系統，雙方都不需要開設銀行帳號，只要提供英文拼音姓名就可匯款提款；被害人匯款後，即使立刻查覺被騙， 警方和銀行都無法凍結或攔阻資金的匯出，查緝更困難。
(中時)
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