高雄三鳳中街封街 花媽和400人包粽同樂

端午節將至，高雄三鳳中街21日舉辦《粽愛您--濃情端午、真愛飄香》包粽活動，只要50元報名費便能在師傅指導下親手包粽（如圖），並將10顆約300元的現包肉粽帶回家，吸引150組近400位民眾一同參與包粽。（王錦河攝）

兩位小妹妹也跟隨身旁媽媽在高雄三鳳中街一同學習包粽。（王錦河攝）

兩位女子在高雄三鳳中街手持現包粽子自拍合影留念。（王錦河攝）

高雄三鳳中街包粽活動吸引150組近400位民眾一同參與並將包好的粽子綁掛成串。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（前排左三）、議長康裕成（左）、兩位角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（前排左二）和劉世芳（前排右二）、民政局長張乃千（右）在三鳳中街管委會主委陳玉童（二排右）等人士陪同下一起親手包粽並開心合影。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（中）、3位角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（左）、陳其邁（前排左二）和劉世芳（前排右）在三鳳中街管委會主委陳玉童（前排左三）等人士陪同下一起親手包粽。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（前排右二）、議長康裕成（右）、3位角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（左）、陳其邁（左二）和劉世芳（中）在三鳳中街管委會主委陳玉童（前排右三）、中街創始會長伍進昌（左四）等人士陪同下一起親手包粽並開心合影。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（中）、兩位角逐下屆高雄市長的民進黨立委陳其邁（左）和劉世芳（前排右）在三鳳中街管委會主委陳玉童（左二）等人士陪同下一起親手包粽。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（中）在身旁「雙口肉粽」師傅指導下親手包粽。（王錦河攝）

志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（中）在三鳳中街開心展示親手包的粽子。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（右）在三鳳中街開心看著親手包的粽子綁掛成串。（王錦河攝）

高雄觀光局長曾姿雯（前排右）開心將親手包的粽子綁掛成串。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（前排左）、議長康裕成（前排右三）、志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲（前排右二）、觀光局長曾姿雯（右）在三鳳中街看著親手包的粽子綁掛成串露出開心笑容。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（中）、議長康裕成（右三）、3位角逐下屆高雄市長的民進黨立委陳其邁（右）、趙天麟（右二）和劉世芳（左二）、經發局長曾文生（左）、三鳳中街管委會主委陳玉童（左三）一同揭開蒸籠手持祈福金包粽合影。（王錦河攝）

高雄市長陳菊（中）、議長康裕成（右三）、3位角逐下屆高雄市長的民進黨立委陳其邁（右）、趙天麟（右二）和劉世芳（左）、三鳳中街管委會主委陳玉童（左二）、中街創始會長伍進昌（左四）、乖寶貝幼兒園園長蔡金定（右四）和小朋友們一同合影。（王錦河攝）

乖寶貝幼兒園小朋友們在高雄三鳳中街包粽現場表演跳舞。（王錦河攝）

乖寶貝幼兒園園長蔡金定（中）在高雄三鳳中街舞台邊指導小朋友們一同跳舞。（王錦河攝）

乖寶貝幼兒園小朋友們在高雄三鳳中街包粽現場表演跳舞。（王錦河攝）

端午節將至，高雄三鳳中街21日舉辦《粽愛您--濃情端午、真愛飄香》包粽活動，只要50元報名費便能在師傅指導下親手包粽，並將10顆約300元的現包肉粽帶回家，吸引150組近400位民眾一同參加，高雄市長陳菊也到場親手包粽並協助宣傳促銷三鳳中街南北貨。

三鳳中街從102年起連續5年舉辦封街包粽活動，邀請民眾體驗傳統包粽文化與樂趣，三鳳中街管委會主委陳玉童今年邀請高雄知名店家「雙口肉粽」師傅以三鳳中街食材製作粽料，並在現場指導150組報名民眾如何包粽，只要50元報名費便能在師傅指導下親手包粽，並將10顆約300元的現包肉粽帶回家，吸引近400人一同參與。

高雄市長陳菊、議長康裕成、4位志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲、陳其邁、趙天麟和劉世芳、經發局長曾文生、觀光局長曾姿雯、民政局長張乃千等人士也應邀出席，眾人在三鳳中街管委會主委陳玉童、中街創始會長伍進昌陪同下一同揭開蒸籠手持祈福金包粽宣傳促銷，象徵三鳳中街粽料是金字招牌高品質，也預祝考季考生們金榜題名；為活動暖場表演的乖寶貝幼兒園小朋友們也在園長蔡金定帶領下把握難得機會上台和陳菊市長等人一同合影。

陳菊市長等眾人隨即在師傅指導下親自體驗包粽樂趣，並開心看著親手包的粽子綁掛成串，陳菊表示三鳳中街是台灣著名的南北貨市場，也是南台灣民眾逢年過節採購貨品的最佳去處，三鳳中街的南北貨經嚴格食品安全品質檢查，產品食材豐富，消費者可安心採買。

三鳳中街管委會主委陳玉童表示中街是南台灣最大的粽料供應地，街區擁有百餘家近1甲子的老店，走一趟中街就可購足所有包粽食材，歡迎大家前來試吃選購比較。

(中時)