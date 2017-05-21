高雄三鳳中街封街 花媽和400人包粽同樂
端午節將至，高雄三鳳中街21日舉辦《粽愛您--濃情端午、真愛飄香》包粽活動，只要50元報名費便能在師傅指導下親手包粽，並將10顆約300元的現包肉粽帶回家，吸引150組近400位民眾一同參加，高雄市長陳菊也到場親手包粽並協助宣傳促銷三鳳中街南北貨。
三鳳中街從102年起連續5年舉辦封街包粽活動，邀請民眾體驗傳統包粽文化與樂趣，三鳳中街管委會主委陳玉童今年邀請高雄知名店家「雙口肉粽」師傅以三鳳中街食材製作粽料，並在現場指導150組報名民眾如何包粽，只要50元報名費便能在師傅指導下親手包粽，並將10顆約300元的現包肉粽帶回家，吸引近400人一同參與。
高雄市長陳菊、議長康裕成、4位志在角逐下屆高雄市長的民進黨立委管碧玲、陳其邁、趙天麟和劉世芳、經發局長曾文生、觀光局長曾姿雯、民政局長張乃千等人士也應邀出席，眾人在三鳳中街管委會主委陳玉童、中街創始會長伍進昌陪同下一同揭開蒸籠手持祈福金包粽宣傳促銷，象徵三鳳中街粽料是金字招牌高品質，也預祝考季考生們金榜題名；為活動暖場表演的乖寶貝幼兒園小朋友們也在園長蔡金定帶領下把握難得機會上台和陳菊市長等人一同合影。
陳菊市長等眾人隨即在師傅指導下親自體驗包粽樂趣，並開心看著親手包的粽子綁掛成串，陳菊表示三鳳中街是台灣著名的南北貨市場，也是南台灣民眾逢年過節採購貨品的最佳去處，三鳳中街的南北貨經嚴格食品安全品質檢查，產品食材豐富，消費者可安心採買。
三鳳中街管委會主委陳玉童表示中街是南台灣最大的粽料供應地，街區擁有百餘家近1甲子的老店，走一趟中街就可購足所有包粽食材，歡迎大家前來試吃選購比較。
(中時)
關鍵字：陳菊
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