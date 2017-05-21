蔡康永誇林志玲性感 小S：那就去看A片好了
蔡康永、小S最近為新片《吃吃的愛》勤跑各地宣傳，繼日前兩人作客參加星座專家唐綺陽的直播後，今(21日)傍晚兩人再合體陳漢典用網路直播跟粉絲閒聊，蔡康永期間提到許多受訪者評論林志玲在一場練武戲中黑紗配紅色胸罩的造型超性感，引來「宿敵」小S不滿，大翻白眼說：「那你們自己去買來穿啊，你們覺得甄子丹他們練武時會這樣穿嗎？那就去看A片好了。」
蔡康永今在直播中點名要告訴小S「一個噩耗」，小S反回「林志玲要來首映嗎？」蔡康永則透露有訪問者看了《吃吃的愛》試片後，對林志玲在一場練武戲中穿黑紗露出紅色內衣的造型印象深刻，小S則秒嗆該名受訪者：「你是瘋子！」
小S解釋，她覺得穿什麼衣服要因場合有所變化，而拍片過程中林志玲堅持要用自己的造型師，拍那場練武戲時，小S依照劇組指示換上了運動背心跟短褲，等到林志玲拍完跟小S擦肩而過時，小S才發現志玲姊姊穿的竟是薄紗配紅Bra，內心吶喊：「練功穿這樣，What's that meaning？」
小S最後氣不過，不滿說：「那你們也自己去買來穿啊！黑紗配胸罩啊！難道你們看不懂劇情嗎？誰會練武穿那樣，甄子丹、楊紫瓊他們會這樣穿嗎？那根本就不合理，那就去看A片好了。」使一旁的蔡康永與陳漢典笑翻。
(中時電子報)
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