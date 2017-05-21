男1個月偷新店9公司 得手逾200萬元
58歲鄒姓男子今年3月至4月，隨機在新北市新店區內偷竊9間公司，得手逾200餘萬元，警方循線逮捕歸案，他供稱，因為積欠大批高利貸，不得已才偷竊還債。警訊後依竊盜罪法辦。
警方調查，鄒嫌有多項竊盜前科、無業，3月先在新店區寶橋工業區一帶偷竊，鎖定公司行號下手，其中一間公司損失高達160萬元。
鄒嫌於3月間遭新北市永和警分局查獲毒品案後，立即更換住處，並在桃園南崁區租用公寓放置贓物及變裝衣物等。
新店分局員警持搜索票至鄒嫌位於桃園市中埔二街一處大型社區查緝時，只查獲毒品證物，搜索過程適鄒嫌的羅姓友人到訪，經警方對羅男曉以大義，羅男透露鄒嫌將贓物放置於渠桃園龜山區南上路住處。
警方前往查察再查獲鄒嫌竊盜所得信用卡及證件等物，並發現某一失主的160萬銀行鈔票袋等證物，讓鄒嫌百口莫辯，鄒嫌到案後也坦承犯下多起竊盜案，其所竊取的贓款主要用在償還高利貸，其餘贓款花費殆盡。
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(中時)
關鍵字：新店
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