大陸首款風冷有源相控陣雷達 研製成功
中國大陸中航工業雷達所（607所）19日在官方微信公布研製出國際首款機載風冷二維有源相控陣火控雷達；並表示這項研製近期經試飛驗證，取得重大突破。607所是中航集團旗下研製機載雷達設備的主要研究所。
根據中央社報導，607所指出，「運用高效風冷散熱技術，成功解決了配裝脈衝多普勒雷達戰機不能原位直接換裝有源相控陣雷達的難題，殲10A等機型可直接進行換裝」。
觀察者網分析，這款雷達可能是為參加「梟龍」Block3戰機雷達競標而研製的，將與中電集團14所於2016年在珠海航展上展示的KLJ-07A雷達展開競爭。梟龍戰機是大陸和巴基斯坦合作生產的戰機，巴基斯坦方面稱為JF-17戰機，陸方稱為梟龍或FC-1。
報導表示，1970年代，大部分戰機的雷達都是用風冷。進入90年代後，隨著發熱量大幅度上升，風冷製冷量已經不足，這迫使工程師們開始使用液冷技術。液冷系統相比風冷系統更加複雜和昂貴，但具有更高的製冷效果。不過，由於液冷可能需要更大空間，不一定適用於大陸現有全部戰機。但風冷技術可令飛機較輕，成本較低。
按照中航集團的公布，過去一些使用脈衝多普勒雷達的戰機要換裝相控陣雷達時，應該是不能直接更換，但607所研製的首款風冷機載相控陣雷達解決了有關問題。脈衝多普勒雷達在技術上落後於相控陣雷達，後者可以在同一時間捕捉到更多目標。
(中時電子報)
關鍵字：風冷有源相控陣火控雷達
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