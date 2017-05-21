寶麒真實身分將揭發 網友樂看壞女人遭報應

嚴正嵐為拍婚紗戲再度穿上婚紗。（圖片提供：三立）

為了這場婚禮戲，嚴正嵐遭Amanda呼巴掌。（圖片提供：三立）

與嚴正嵐拍婚紗戲，簡宏霖拍攝前還以為像在辦家家酒。（圖片提供：三立）

嚴正嵐在三立、東森八點檔華劇《只為你停留》中一人分飾雙胞胎姐妹，劇中她飾演的壞心姐姐與善良妹妹兩角，讓網友頻頻為妹妹叫屈，隨著劇情進入高潮，上周五播出時由簡宏霖所飾演的喬律師，破解雙胞胎女友身分遭替換之謎時，收視還創下1.85的新高，而預告他將在婚禮中揭發未婚妻寶麒（嚴正嵐飾）的真實身分時，官方臉書更瞬間湧入上百則留言，網友們表示「禮拜一終於能如願看到壞女人受到報應」。

為了婚禮戲的拍攝，嚴正嵐再次穿上婚紗禮服走出來時，簡宏霖原以為嚴長相可愛又有娃娃臉，拍這場婚禮戲應該很像在辦家家酒，卻沒想到出乎意料之外的美，讓他相當驚訝，雖然嚴正嵐當天穿的婚紗尺度在健康邊緣，但還是小露性感，女人味全都展現出來。她表示這不是第一次穿婚紗拍戲，卻是第一次穿上整套婚紗，所以就算劇情很沈重，進場被拆穿身份前還是有幾秒鐘的浪漫時光，讓她感到很開心，但一旁的簡宏霖卻笑她說：「妳是活在自己的世界吧！」

這場戲拍攝時氛圍格外緊張，原來是導演安排Amanda在婚禮中上前對嚴正嵐氣憤的說：「妳真不要臉！」接著就呼她巴掌，拍攝前兩人都略顯緊張，Amanda對著嚴正嵐連珠炮罵人的過程不但NG連連，導演還要求她得對著嚴呼巴掌時，她還很怕自己來真的，直呼想要找替手。而嚴正嵐則在拍攝前一直問好幾次「她會打真的嗎？」

(時報周刊)