43歲蘇有朋撇不婚族 昔談感情觀埋重要伏筆

蘇有朋與林心如傳曾有40之約。（圖／取自林心如微博）

蘇有朋曾表示兩個人開心比名分更重要。（圖／中時資料照片）

隨著當年「還珠幫」趙薇、林心如一一出嫁，曾和林心如有過「40之約」的蘇有朋感情動向格外受矚，從未正式公開女友的他，多年前曾難得聊起自己的感情觀，他直言自己並非所謂的「不婚族」，但也沒有非常想結婚，「現代人選擇很多，兩個人在一起開心，比一個名分更實際」。

陸媒報導，蘇有朋2012年首度擔任製作人，為《非緣勿擾》宣傳受訪，媒體好奇他的緣分動向與終身大事何時塵埃落定，他回應自己沒有特別不婚、但也沒特別想婚，許多人將婚姻視為重要目標，蘇有朋則認為沒必要，兩個人開心比有沒有名份更實際，「而且以我現在的心態，我確實受不了被綁在一起的感覺」。

一旁的秦嵐當時問蘇有朋理想型條件？蘇有朋則笑說自己「口味挺廣」，以前很明確，但年紀漸長越靠感覺，「有時希望她嚴肅認真一點，可又覺得膩，有時倒希望她能搞笑一點」，之後他上節目更分享身邊例子說：「如果自己還沒準備好，另一半也不是那麼對的話，結婚很容易變成悲劇。」大方分享自己對婚姻的中肯見解，網友也贊同說：「這倒是真的。」

(中時電子報)