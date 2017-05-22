原木燒烤早午餐精緻化！慢烤紐約客限量搶客

慢烤美國紐約客為周末早午餐限量提供。(圖／台北松山意舍供)

特別選用法式手工香草香腸的法式手工香腸鐵鍋早午餐。(圖／台北松山意舍供)

吧台輕食的霸王龍牛肉麵極具份量。(圖／台北松山意舍供)

喜愛精緻燒烤美食的饕客有福了！台北松山意舍酒店17樓的Que原木燒烤餐廳推出全新的週末早午餐和吧台輕食菜單。早午餐轉換成精緻單點型式，尤其是喜愛美國紐約客的饕客，只要透過事先預約，就能在週末早午餐享用限量的主廚特製慢烤美國紐約客，搭配著餐檯各式品項，多元化的選擇，讓早午餐型態更豐富，更推出即日起至8月31日止，凡點早午餐即贈送每桌一份超香濃松露薯條。

鄰近松山機場，並擁有17樓高樓景緻的Que原木燒烤餐廳自四月份開始，早午餐轉換成精緻單點型態，主廚特製多道經典的早午餐菜色，現點現做香噴噴的佳餚熱騰騰上桌。特別推出客制化的週末限量版慢烤美國紐約客，選用頂級紐約客，肉質軟嫩適中，油脂較少沒有肥油，嚼勁十足，肋眼心鮮嫩多汁，煙燻香氣十足，紐約客牛排的香氣加上原木燒烤的煙燻香，再搭配炒蛋，讓人食指大動。

另值得一提的法式手工香腸鐵鍋早午餐，以普羅旺斯法式手工香草香腸為最大亮點，法式手工香腸經香煎過後，散發出濃郁香草氣味，再將多種食材一次放入高溫鐵鍋中一起送進烤箱烘烤，所有味道融合在一只鐵鍋中，交織成一道色香味俱全的絕佳料理。

喜歡蟹味的饕客可以選擇香煎蟹餅班乃迪克蛋，選用大西洋肉蟹，飽滿的蟹背肩肉，手工揉製，再將表面煎至金黃焦脆，淋上富有蛋黃奶油香氣的荷蘭醬汁，經典早午餐美味呈現。另一道人氣早午餐則是甜菜醃燻鮭魚班乃迪克蛋，主廚特製的甜菜辣根煙燻鮭魚，大片的甜菜搭配煙燻香氣十足的鮭魚，淋上奶黃味香氣的荷蘭醬汁，清爽驚艷。

吧台輕食的全新菜單讓人眼睛為之一亮的是霸王龍牛肉麵。超大份量的霸王龍牛肉麵有濃郁的湯頭，加入精選台南關廟的手工南瓜虆絲麵，加入原木燒烤元素，選用超大塊碳烤美國帶骨牛肋排以及豐厚的紅燒牛腱肉，成為愛吃肉的饕客不能錯過的料理。除此之外還有南美風情聖品的原木燒烤雞腿總匯三明治、獨家進口的美國自然牛漢堡、原木燒烤雞腿薑黃香米飯、原木冷燻甜菜鮭魚沙拉、獨家進口美國自然牛肉醬管麵等等，在全天候供應的吧台輕食都能享用得到。

(中時)