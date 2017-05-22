陳星上課表情誇張 網友笑：像黃安失散多年兄弟
捲入美女作家林奕含誘姦案的補教名師陳星，近日他的最後一堂課影片流出，表情誇張的他，激動時甚至爆粗口：「X！」網友看完一驚：他不像馬英九，倒是像黃安失散多年的兄弟！
陳星該堂課內容是古詩格律，他使出渾身解數，一會兒比劃國術姿勢，一會兒模仿江蕙唱歌，逗得台下學生笑聲連連。
陳星說，自己是逆勢思考的老師，專鼓勵人家不要去唸台大醫科，因沒有生活品質。很多學生唸到長痔瘡，有的唸到有憂鬱症，那些孩子真的很可憐，父母給他們太大的壓力，他還開玩笑說：「唸醫科幹什麼？直接嫁給唸醫科的」「負責算錢就好，把他當搖錢樹」。林奕含則是推甄上台北醫學大學醫學系。
據《蘋果》報導，林奕含的部落格文章，曾提及她在高二被陳星約到台北美術館，而後在小公寓遭性侵。陳星在該堂課則提到他有次到台北美術館看莫內畫展，其中1張畫特別模糊，他說認為這一定是要表現什麼，走近一看旁邊說莫內那時得白內障，所以才這樣畫，這時陳星爆粗口說：「X！想太多。」
網友紛紛喊說：「天啊! 我還以為是黃安呢！真像！」「X~~~~超像，畜牲同長一個樣。」「口吻、動作、長相，太像黃安了！」「不像馬英九+1，超像黃安的。」
(中時電子報)
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