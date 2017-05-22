釋善意 川普籲伊斯蘭國家分擔反恐

川普在沙烏地阿拉伯發表重要的穆斯林政策演講。圖後排為川普的女兒伊凡卡及其夫婿(圖:美聯社)

川普與沙烏地國王一同入場，出席阿拉伯伊斯蘭國家與美國峰會。(圖:美聯社)

美國總統川普周日在沙烏地阿拉伯對穆斯林國家領導人喊話，強調美國與伊斯蘭國家之間沒有戰爭，呼籲中東國家分擔反恐責任，將恐怖極端分子趕出去。而川普也一反昔日競選期間經常高喊反伊斯蘭言論的作風，強調對抗恐怖主義是「好人和惡魔之間的戰役，而不是西方國家和穆斯林世界的衝突。」

川普出訪沙烏地阿拉伯期間，出席了阿拉伯伊斯蘭國家與美國峰會，並對在場超過50位阿拉伯和穆斯林領導人，發表此行的重要演講，揭示其穆斯林政策。

去年美國總統大選期間，川普多次做出反穆斯林言論，包括禁止穆斯林入境美國，受到極大的爭議。川普的這場演講受到關注的重點，就是候選人川普和總統川普的穆斯林政策，到底有沒有不同。川普一改過去作風，向穆斯林世界釋出善意，希望出席會議以穆斯林為主的國家，加強其打擊恐怖主義的力度，將恐怖分子驅趕出其國家，並和美國聯合對抗伊斯蘭恐怖極端勢力。

川普在演講中強調，「這並不是不同信仰、不同宗教派別或不同文化之間的戰鬥，而是關於在想要消滅人命的野蠻罪犯與想要保護人命、來自所有宗教得體人士之間的戰鬥。」

川普還將穆斯林和伊斯蘭極端分子作出區隔，表示絕大多數死在恐怖攻擊下的罹難者都是穆斯林，並且盛讚伊斯蘭教(Islam)是「世界上最棒的信仰之一」；而他又稱為IS等極端恐怖組織效忠的伊斯蘭教學者(islamist)只是惡魔的馬前卒，沒有信仰的正統性。

(中時電子報)