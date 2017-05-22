20冠組合! 「喬帥」法網找阿格西執教

喬柯維奇(右)法網將聘請傳奇名將阿格西(左)執教。(美聯社資料照)

去年底與教練貝克(Boris Becker)結束多年合作關係，世界第2喬柯維奇(Novak Djokovic)5月初又解散教練團，不過他在羅馬網賽後宣布，法網將聘請傳奇名將阿格西(Andre Agassi)執教，盼能在阿格西的助拳下止跌回升、重返巔峰。

自1月杜拜網賽封王後，前球王喬柯維奇已經連5場賽事無緣金盃，22日羅馬網賽決賽又鎩羽而歸，4比6、3比6不敵德國20歲小祖維瑞夫(Alexander Zverev)，與本季第2冠擦身，挑戰生涯第31座大師賽冠軍失利。

喬柯維奇宣布法網找來阿格西執教。(美聯社資料照)

不過「喬帥」終於將結束單兵作戰的日子，生涯12座大賽冠軍喬柯維奇表示，他近幾周與阿格西電話聯絡，羅馬賽後也宣布，法網將與前球王阿格西合作，「我對阿格西有無窮的敬佩，他會是能夠帶給我影響的人，無論場內場外。」

這對喬柯維奇與阿格西都是全新嘗試，合作時間長短則端看兩人默契。前球王阿格西擁8座大賽單打金盃，1996年亞特蘭大奧運男單金牌，也是史上首位完成生涯金滿貫男子單打球員，2006年退休。

(中時電子報)