存不了錢 原來跟基因有關

行為經濟學家建議，想存錢就得先扭轉人類腦部的思維模式。(圖:資料照片/陳子巖攝)

您經常抱怨自己老是存不到錢嗎？這實在不怪你，因為人類遠古開始，基因裡面就沒有存錢的觀念。

NBC新聞網報導指出，自從史前時代，人類最初只會想到眼前的事，像是下一餐會在哪裡？會從哪來？以及甚麼時候可以吃到？這一切都跟今天要如何生存下去有關，而沒有去計劃到更長遠的打算。

科學家就發現，如果當今你的銀行存款沒有達到理想的數字，千萬不要怪你自己，因為人類的頭腦運作基本上跟你想存錢的意願是背道而馳的。

不過也有行為經濟學家花了很多工夫，研究怎麼改變這個情況，並歸納出可以讓你做好正確財務規劃的方式。「解碼新消費心智」(Decoding the New Consumer Mind)作者同時也是消費心理學家的Kit Yarrow就提出以下五種方式，希望可以幫助消費者養成儲存雨天基金的習慣。

首先，要設立自動化的儲蓄機制然後暫時忘掉它。當你有加薪或是額外一筆收入時，最好用轉帳的方式，直接入帳到你的存款帳戶，這樣你不會看到錢，也就不會去花這筆錢。而當你有急需時，也就可以有更多選擇有錢可用。

其次，將未來視覺化。當你想花錢買東西時，不管金額多少，先想像一下你5年後的未來，有助於做出好的花費決定，判斷這個東西對你到底是不是真的需要，5年的時間裡會不會用到。

接著要了解你是哪一種的儲蓄者。是比較著眼於大方向還是比較注意細節。羅徹斯特大學(University of Rochester)的一項研究發現，參與研究的受試者的想法跟儲蓄目標相反的人，反而更能成功存錢。舉例來說，如果是重視大方向不拘小節的人，反而試圖遵守特定儲蓄目標時，例如是存愈多錢愈好或者是訂出固定金額就愈能成功；而重視細節的人反而制定大方向的儲蓄目標容易成功。

另外就是要找出自己的儲蓄動機。如果對於儲蓄不感興趣，或者是找不到甚麼理由儲蓄的人，通常就不太想存錢。社會心理學的理論顯示，人類的動機首先是要避免負面的事情，其次便是接近或追求正面的事情。找出儲蓄的動機，便有助於制定目標去執行。

最後，在關鍵的時候可以做出改變。例如人生中有新生活、買了房子或換了工作，甚至有新的伴侶，都可以依據這些重要的改變，調整你的存錢計畫。

(中時電子報)