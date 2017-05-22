響應國際生物多樣性日 台灣百合復育延伸至東北角

小朋友開心種植台灣百合。（新北市農業局提供）

新北市政府本21日於貢寮區龍門運動公園，在許育寧秘書長帶領之下，與靈鷲山及貢寮在地居民一同種植2,000株台灣百合，除響應國際生物多樣性日外，更將台灣百合復育工作，由北海岸延伸至東北角，並邀請復育經驗豐富的金山地區各團體參與經驗傳承，共同攜手復育因人為活動逐漸減少的台灣百合。

台灣百合是台灣特有種，因此有「福爾摩沙百合」、「高砂百合」等具台灣意象的美麗別名，花期介於春夏之際，分佈遍及全島。300年前北海岸盛開的百合曾讓西班牙船隊經過時讚嘆不已，後因人為摘採破壞，招致野外數量逐漸稀少，為了保護這片動人景緻，也為了宣導保育觀念，使更多人投入保育行動與教育。

新北市政府自103年起，即在金山地區栽植上萬株台灣百合，且在金山地區農會與金山區公所協助下，持續與社區、學校及地方業者合作進行復育工作及推廣教育，串連起百合復育聯盟，目前已復育2萬5千株百合。

新北市政府本21日於貢寮區龍門運動公園，在許育寧秘書長帶領之下，與靈鷲山及貢寮在地居民一同種植2,000株台灣百合。（新北市農業局提供）

新北市政府表示，因沿海坡地都是適宜台灣百合生長的棲地，今年開始新北市政府將台灣百合復育工作自北海岸延伸至東北角，而龍門運動公園鄰近濱海公路，同時也是福隆及鹽寮自行車道的中繼站，是個與居民、遊客距離都相當近的公園，而且地點與腹地條件都相當適合栽植台灣百合，市府未來將在龍門運動公園種下5,000株台灣百合，把這裡打造成東北角百合數量最多的公園，不僅提供居民散步休閒的美麗空間，也能讓從台2線經過的遊客，能一起欣賞百合花美麗。

許育寧秘書長表示，有感於人為活動造成太多物種面臨絕跡的危險，新北市政府多年來致力於原生植物的復育，從市府獨自增加物種數量，到現在與地方團體合作復育，傳達保育工作並非單靠一方之力的觀念，而是需要更多人共同守護物種及棲地才能接近復育目標。

所以特別在國際生物多樣性日前夕，以「自己公園自己種」為主題，讓民眾都可以貢獻自己的力量，從親自參與活動中，體會原生植物棲地及物種保育的意義，並能夠由親近、認識、熟悉進而愛護保護，讓它們能在原鄉綻放得更加茂盛和美麗！

(中時電子報)