北韓又射飛彈 國務卿：真煩
繼上周日成功試射一枚「火星12」型中長程彈道飛彈，北韓再在當地時間今日下午，成功試射一枚不明型號導彈，這枚飛彈由平安南道的北倉發射，飛行約500公里後墜落在日本海。這是北韓今年內第8次試射彈道導彈，亦是不足一月內第3次試射導彈。美國國務卿提勒森更對此表示，真覺得煩。
據了解，美國國務卿提勒森接受福斯電視台晨間新聞政論節目「周日福斯新聞」訪問時說，北韓射彈「令人失望」且「讓人心煩」，提勒森否認北韓射彈代表美國應對北韓的方式無效，不過美國對北韓仍在施壓的「早期階段」。
他強調；「我們正處在從經濟和外交方面對北韓施壓的早期階段，希望北韓能了解，繼續發展核武不會讓他們安全，更不會讓他們經濟繁榮」。
北韓的軍事實力雖然常被質疑誇大，但有專家表示，北韓上周日試射導彈成功，代表該國飛彈技術水平已進步，北韓距離擁有洲際彈道飛彈僅一年的時間，而不是原先外界預期的5年。
(中時電子報)
文章來源：US State Secretary Rex Tillerson called on North Korea to stop "disturbing" ballistic missile tests.
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。