北韓又射飛彈 國務卿：真煩

北韓今（21）日試射導彈，為今年來第8次試射導彈。(圖片取自美聯社)

繼上周日成功試射一枚「火星12」型中長程彈道飛彈，北韓再在當地時間今日下午，成功試射一枚不明型號導彈，這枚飛彈由平安南道的北倉發射，飛行約500公里後墜落在日本海。這是北韓今年內第8次試射彈道導彈，亦是不足一月內第3次試射導彈。美國國務卿提勒森更對此表示，真覺得煩。

據了解，美國國務卿提勒森接受福斯電視台晨間新聞政論節目「周日福斯新聞」訪問時說，北韓射彈「令人失望」且「讓人心煩」，提勒森否認北韓射彈代表美國應對北韓的方式無效，不過美國對北韓仍在施壓的「早期階段」。

他強調；「我們正處在從經濟和外交方面對北韓施壓的早期階段，希望北韓能了解，繼續發展核武不會讓他們安全，更不會讓他們經濟繁榮」。

北韓的軍事實力雖然常被質疑誇大，但有專家表示，北韓上周日試射導彈成功，代表該國飛彈技術水平已進步，北韓距離擁有洲際彈道飛彈僅一年的時間，而不是原先外界預期的5年。

(中時電子報)