告別146歷史 玲玲馬戲團謝幕

玲玲馬戲團在官網上宣布謝幕，並直播最後告別演出實況。(照片取自官網截圖)

美國玲玲馬戲團今天正式謝幕，成為絕響。(照片取自玲玲馬戲團宣傳影片截圖)

為了向所有觀眾告別，玲玲馬戲團的最後演出也在臉書上直播。(照片取自玲玲馬戲團宣傳影片截圖)

陪伴無數美國小朋友成長的玲玲馬戲團(Ringling Brothers)今天演出最後一場表演後，正式揮別146年的悠久歷史，成為絕響。

玲玲馬戲團美國當地時間周日晚上在紐約州Uniondale的Nassau縣劇院演出告別的最後一場秀，昔日的表演者都會回到馬戲團加入演出，票房早已銷售一空。這場秀可以說是大團圓演出，也可以看做是這個帶給美國人許多歡樂製作的喪禮，當地時間周日晚上約9:00，馬戲團將正式謝幕，而馬戲團也將特別在臉書上直播告別秀的過程。

玲玲馬戲團的母公司菲爾德娛樂早在今年一月就宣布將結束馬戲團的演出，原因主要是觀眾減少和經營成本的增加。

以馬戲表演和特技聞名的玲玲馬戲團，招牌口號便是「地球上最棒的演出」，今天最後一場表演是「超越世界」(Out of This World)巡迴表演的最終站。在動物保護團體的不斷抗議下，去年5月玲玲馬戲團因為法庭裁決，取消了最受歡迎的大象表演，讓已經日益滑落的票房更是一落千丈，最終只好決定關張。

玲玲馬戲團是自1800年代中期以來美國的娛樂象徵，有奇特的動物表演和挑戰死亡的特技等。隨著動物保護意識的抬頭，馬戲團也經常遭受虐待動物的指責。

(中時電子報)