FBI 查川普 通俄關係人被爆是…
川普總統才剛出國首度以總統身分啟程展開上任以來的首度出訪，美國媒體爆料稱，FBI調查通俄門時，一名白宮的高階顧問已被列為通俄門重要關係人，有人猜測這個人就是川普女婿庫許納。
《華盛頓郵報》(Washington Post)報導，在調查去年大選可能與俄羅斯勾結案裡是「重要關係人」，有知情人士透露，這名重要關係人是共和黨人，在 4 個月前進入白宮且與川普關係親近，在選舉期間擔任川普顧問。雖然報導並未指出真實姓名，但許多人猜測，這名關係人就是川普女婿庫許納 (Jared Kushner)。
一名「紐約」雜誌(New York Magazine)記者隨後在一個未經證實的推文裡聲稱，那名高階顧問就是庫許納。
白宮只承認去年12月庫許納與俄大使在川普大樓的那次會面，庫許納後來還與會俄羅斯國營「發展及外經貿銀行」(Vnesheconombank)行長戈柯夫(Sergey Gorkov)，該行在美國對俄國的制裁名單內。白宮證實有這次會面，但強調沒有討論重要的事，也沒有談出什麼結果。
(中時電子報)
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