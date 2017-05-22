北韓祕密駭客組織曝光 專偷外國銀行錢

北韓有一個祕密駭客組織名為「Unit 180」的特殊單位，可能由該單位發起大規模網路攻擊，專門安攻擊美國、南韓及多個國家的金融網絡，獲取資金。

北韓有一個祕密駭客組織名為「Unit 180」的特殊單位，可能由該單位發起大規模網路攻擊，專門安攻擊美國、南韓及多個國家的金融網絡，獲取資金。

勒索病毒肆虐全球，日前有傳聞北韓為散布病毒的幕後黑手，北韓叛逃者最近向西方媒體揭露表示，北韓有一個祕密駭客組織名為「Unit 180」的特殊單位，可能由該單位發起大規模網路攻擊，專門安攻擊美國、南韓及多個國家的金融網絡，獲取資金。

北韓犯案的許多細節難以取得，不過2004年叛逃的前北韓教授金恆光（Kim Heung-kwang）受訪時說，「Unit 180」為北韓偵查總局（RGB）的海外分支，該單位主要攻擊金融機構，他說：「Unit 180會派黑客入侵各國的金融機構，從銀行戶口中偷取及洗黑錢。」他過去的一些學生也已加入北韓的網路戰略司令部。

據傳北韓多次攻擊外國銀行以獲取資金，包括在2014年攻擊孟加拉中央銀行，以獲取8100萬美元（約台幣25億）資金，但一直未有確實證據證實。

南韓官員則說，他們手握證據顯示北韓的網路戰，北韓正透過第3國進行網路攻擊。除了孟加拉外，平壤也涉嫌對菲律賓、越南和波蘭的銀行發起攻擊。

(中時電子報)