高溫上看32度 好天氣只到週二 週三鋒面報到

今天西半部高溫大多在３０至３２度，感受上較為悶熱，東半部高溫約２７至２９度，天氣大致穩定，東半部有局部短暫陣雨，中午過後在西半部山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨。(本報系資料照)

今天（２２日）天氣大致穩定，各地大多為多雲到晴，東半部有局部短暫陣雨，中午過後在西半部山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨，在中南部山區及近山區處有時瞬間雨勢較大，前往山區請特別留意；溫度方面，西半部高溫大多在３０至３２度，感受上較為悶熱，東半部高溫約２７至２９度，外出活動請注意防曬，多補充水分。

根據中央氣象局資料顯示，週三、週四（２４日、２５日）受到鋒面影響，天氣由北往南、由西往東將轉為有陣雨或雷雨的型態，並有局部較大雨勢發生的機率，週三在東南部地區也可能有焚風發生；週五至下週日（２６日至２８日）鋒面仍在臺灣附近，各地還是有短暫陣雨或雷雨。

空氣品質方面，今天中南部地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒及臭氧。

(中時電子報)