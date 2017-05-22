WHO年花60億出差 主管爽搭頭等艙
美聯社報導，世界衛生組織（WHO）每年出差費高達2億美元（約60億新台幣），遠高於抗愛滋病、肺結核等公衛項目支出，其中，香港籍秘書長陳馮富珍，出差時更經常搭乘頭等艙、入住總統套房等。甚至還有一名博士因為不喜歡搭吉普車，所以改搭直升機去視察診所。
美聯社報導，擁有7000名雇員的WHO，一天到晚喊說缺乏經費對抗疫情每年的機票、旅館、車資等旅行支出平均高達2億100萬美元，這比WHO去年一整年用來對抗愛滋病（7100萬美元）、瘧疾（6100萬美元）、肺結核（5900萬美元）的經費還更多。
據了解WHO秘書長陳馮富珍出差經常搭頭等艙，最近前往西非表揚對抗伊波拉疫情的醫護人員時，也入住當地大飯店的總統套房，每晚房價900歐元（約3萬台幣）。WHO拒絕透露誰付帳，僅表示有時候旅行費用是由地主國支付。
另外，當初對抗西非伊波拉疫情的總指揮愛華德博士（Bruce Aylward）因為不喜歡搭吉普車，經常搭直升機去視察診所，愛華德博士當年旅費達40萬美元（約1200萬台幣），陳馮富珍達37萬美元（約1110萬台幣）。
不過會員國正極力要求WHO節省經費。由於資金緊張，世衛除了尋求更多資助以處理全球衛生危機，也希望控制出差經費。但世衛高級官員抱怨，有工作人員違反規定，搭乘商務艙或入住五星級飯店，WHO經常無法確認員工是否以合適的價格出行，因為員工經常不願提前規劃訂票。
(中時電子報)
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