動物園變身「大繪本」邀民「出走」來旅行！

為響應522國際生物多樣性日，即日起動物園教育中心地下室迴廊舉辦「出走 與動物們一起去旅行」特展。（台北市立動物園提供）

台北市立動物園為響應522國際生物多樣性日，於5月20日（星期日）起至8月31日（星期四），在教育中心地下室迴廊舉辦「出走 與動物們一起去旅行」特展。特展由長年推動生物多樣性行動的中華民國自然生態保育協會規劃與承辦，內容以今年522國際生物多樣性日倡議的「生物多樣性與永續旅遊」為主軸，希望提供民眾瞭解負責任的旅遊行為有哪些？

「生物多樣性與永續旅遊」特展，為國內推動生物多樣性主流化行動盡一分力。（台北市立動物園提供）

從輕鬆的旅遊行為落實生物多樣性具體的行動，不僅維護生物多樣性，也為生物多樣性主流化盡一份心力，更使旅遊成為有意義的體驗與分享。

希望以眾人之力，維護後代子孫的福祉，共創人與大自然和諧共存的契機。（台北市立動物園提供）

聯合國將今年訂為「國際永續旅遊發展年」，並以「生物多樣性與永續旅遊Biodiversity and Sustainable Tourism」為522國際生物多樣性日的主題。認為生物多樣性提供各式各樣的旅遊服務，而吸引人的風景和豐富的生物多樣性所形成的旅遊經濟深具重要性，也為生物多樣性保育的政策和經濟案例奠定基礎，管理良好的旅遊部門則可透過旅遊收入降低對野生動植物的威脅和促進生物多樣性價值的保存。

台北市立動物園每年入園人數超過300萬人次，並通過環保署的環境教育設施及場所認證，多年來不遺餘力配合「國際生物多樣性日」，規劃各類活動，帶給國人維護生物多樣性的觀念，今年也責無旁貸地舉辦「生物多樣性與永續旅遊」特展，為國內推動生物多樣性主流化行動盡一分力。

「出走 與動物們一起去旅行」特展，配合動物園親子遊客居多的特色，以台灣原生種動物山豬、貓頭鷹和水獺為主角，將整個展場設計成一本大繪本，讓大家可以跟著可愛的插畫，大手牽小手，一步一步去旅行。

歡迎大家與動物們一起去旅行，只要有心，人人都可以維護生物多樣性！（台北市立動物園提供）

透過插畫中所呈現的畫面，可以知道旅行前，要做周全的準備，就能從交通、住宿等減少污染；旅行中，要尊重在地，選擇低碳足跡、友善環境、支持在地等負責任行為和態度。

以及回程後，將好的地方廣為分享，不足之處反省調整等畫面，讓民眾有身歷其境的感受，逐步從展示內容中認識何謂負責任的旅遊、瞭解可以透過哪些行動達到永續旅遊，進而改變生活習慣。歡迎大家與動物們一起去旅行，只要有心，人人都可以維護生物多樣性！

(中時電子報)