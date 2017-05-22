川普抵沙國 波音獲軍用、商用客機大單
川普日前開始他上任後首次外交之旅，一反過去美國總統都先拜訪歐洲國家的慣例，川普第一站就來到中東國家沙烏地阿拉伯，同時為全球飛機大廠波音公司(Boeing)帶來多筆國防和商務飛機製造訂單。波音公司表示隨著川普到訪，波音和阿拉伯國家簽署多張軍用和商用大單。
據路透社報導，波音公司周日(20日)表示，阿拉伯同意購買契努克直升機(Chinook)以及相關的武器導引系統，甚至打算添購P-8巡邏偵察機。
美國國務院去年12月宣布，擬向阿拉伯銷售48架CH-47F契奴克直升機，包含相關設備等，總價值約35.1億美元(約新台幣1,052億元)。阿拉伯藉著此次川普到訪，積極尋求與美國國防和商業取得更深的聯繫，以發展國家經濟。
波音表示目前還未計算出所有訂單金額，但是川普此次外交訪問阿拉伯期間，讓波音成功接獲上千億飛機大單。除了向商用民航公司銷售多架波音777、787客機以外，波音公司還打算和沙烏地阿拉伯共建合資企業，為廣大的軍事平台提供維修服務，屆時可同時為商用和軍用直升機提供服務。
(中時電子報)
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