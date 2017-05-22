高雄國際旅展4天可望突破30萬人　今最後1日再祭優惠併業績

2017高雄市旅行公會國際旅展19至22日在高雄展覽館登場，共有358家業者、800個攤位參展，中國大陸也有8省參與，旅行公會預估4天參觀人數可突破30萬人，可望創造20億元商機。行政院長林全、高雄副市長史哲、交通部觀光局長周永暉、高雄旅行公會理事長吳盈良、高雄觀光局長曾姿雯等人士19日一同參與旅展開幕。
參展的各家旅行社、飯店、主題樂園、航空公司等單位紛紛推出各項好康優惠以促銷業績，包括香港3天2夜最低4888元起，澎湖3天2夜含來回機票每人6999元起，金廈溫泉4天住5星3999元起，華信花蓮來回機票含住宿3天2夜4999元起，樂桃航空大阪5天4夜含機票住宿13900元起，華航韓國5日9900元起。
日幣下跌，日本九州5日遊25800元含稅，京阪神5日下殺最低30800元含稅，東京迪士尼5日33800元含稅，第2人還可折5000，香川、四國、岡山倉敷美觀加奧道後再加百選人氣溫泉35800元含稅，歐洲荷比法9日45900元含稅，藍色多腦河艾凡隆河輪加布拉格之旅11天19萬6000元含稅，瑞士送米蘭10日10萬8900起，瑞法米蘭10日8萬7900元，奧捷德10日7萬4900起。
飯店餐券祭出多項優惠，君鴻酒店85百匯柏麗廳平日雙人午茶券特價870元，SKY大廳酒吧雙人早午餐券720元，漢來海港餐廳自助餐平日午茶券525元、平日午餐券690元（假日加198元），大八飯店頂級自助餐平日午茶券480元，平假日晚餐券760元。寒軒飯店中式下午茶券299元。
飯店住宿也下殺，墾丁夏都沙灘酒店2天1夜雙人特價4099元，金聯世紀酒店知本1泊2食5488元。
看中網紅主播的眾多粉絲數，高雄旅行公會20日邀請網紅甜心主播「小周迅」施菲亞和「國光女神」LaLa蘇心甯現身高雄展覽館，透過臉書直播30分鐘介紹旅展優惠並與粉絲互動，兩人的臉書粉絲團人數都在40萬以上，希望藉由她們的推播帶動粉絲來看旅展。
(中時)