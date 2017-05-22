高雄國際旅展4天可望突破30萬人　今最後1日再祭優惠併業績

2017高雄市旅行公會國際旅展19至22日在高雄展覽館登場，共有358家業者、800個攤位參展，中國大陸也有8省參與，1對母女在四川貓熊竹林布置會場內觀賞貓熊布偶。（王錦河攝）

1位小妹妹在高雄展覽館東京迪士尼攤位前戴上米老鼠造型眼鏡拍照留念。（王錦河攝）

日本九州熊本縣山鹿市工作人員穿著和服戴上特殊紙帽在日本館旅展會場宣傳。（王錦河攝）

2017高雄市旅行公會國際旅展19至22日在高雄展覽館登場，共有358家業者、800個攤位參展，吸引民眾前往參觀選購優惠行程。（王錦河攝）

2017高雄市旅行公會國際旅展19至22日在高雄展覽館登場，共有358家業者、800個攤位參展，吸引民眾前往參觀選購優惠行程。（王錦河攝）

行政院長林全（右二）在高雄旅行公會理事長吳盈良（右）、交通部觀光局長周永暉（左）、高雄觀光局長曾姿雯（左二）等人士陪同下和高雄熊（中）一同在開幕式合影。（王錦河攝）

行政院長林全（前排左二）在交通部觀光局長周永暉（前排右）等人士陪同下參觀華航三熊彩繪機會場。（王錦河攝）

1對母女在絲路背景看板前拍照留念。（王錦河攝）

日本工作人員扮成忍者造型在日本館旅展會場宣傳。（王錦河攝）

兩位工作人員坐在泰國區美食看板前吃便當休息。（王錦河攝）

台日工作人員穿著和服在日本館旅展會場宣傳。（王錦河攝）

兩位婦女行經福建土樓看板前。（王錦河攝）

1位婦女在旅展人員介紹下仔細選購好康行程。（王錦河攝）

2017高雄市旅行公會國際旅展19至22日在高雄展覽館登場，共有358家業者、800個攤位參展，吸引民眾前往參觀選購優惠行程。（王錦河攝）

2017高雄市旅行公會國際旅展19至22日在高雄展覽館登場，共有358家業者、800個攤位參展，吸引民眾前往參觀選購優惠行程。（王錦河攝）

3位男女在高雄國際旅展看板前相互討論。（王錦河攝）

行政院長林全（中排右三起）、高雄旅行公會理事長吳盈良、高雄副市長史哲、交通部觀光局長周永暉（左）等人士一同參與高雄展覽館旅展開幕剪綵。（王錦河攝）

華航空姐在華航三熊彩繪機會場一同宣傳合影。（王錦河攝）

長榮空姐在會場一同宣傳合影。（王錦河攝）

穿著韓服女子和人偶在韓國攤位旁一同宣傳。（王錦河攝）

客委會設置的會場吸引民眾參觀。（王錦河攝）

1家航空公司推出優惠機票，吸引不少民眾爭相舉手搶好康。（王錦河攝）

高雄國際旅展還有會跳舞的智能機器人，吸引民眾觀看。（王錦河攝）

高雄麗尊酒店在會場設置宛若酒店大廳的接待櫃台。（王錦河攝）

網紅甜心主播「小周迅」施菲亞（中偏左）和「國光女神」LaLa蘇心甯（中偏右）20日現身高雄展覽館透過臉書直播30分鐘介紹旅展優惠並與粉絲互動，吸引不少媒體採訪拍攝。（高雄旅行公會提供）

吉祥物人偶吸引1位小妹妹好奇觀看。（王錦河攝）

日本九州熊本縣吉祥物熊本熊Kumamon人偶吸引1位小妹妹觀看並試玩抽獎。（王錦河攝）

日本靜岡縣吉祥物富士岡仔人偶在會場宣傳靜岡旅遊。（王錦河攝）

高雄旅行公會吉祥物熊煙（右）、熊水（中）人偶在會場宣傳，1位小妹妹好奇望著一旁麗寶樂園吉祥物（左）想要接觸。（王錦河攝）

露營拖車，售價88萬元，內有雙人床、衛浴設備、廚房、沙發床等，可住4至5人，2天1夜租金2萬、3天2夜3萬，2000CC以上的柴油休旅車都能拖得動。（王錦河攝）

售價88萬元的露營拖車內部設施，有雙人床、衛浴設備、廚房、沙發床等，可住4至5人，吸引1位女子入內參觀，2天1夜租金2萬、3天2夜3萬，2000CC以上的柴油休旅車都能拖得動。（王錦河攝）

售價88萬元的露營拖車內部設施，吸引民眾觀看。（王錦河攝）

售價88萬元的露營拖車內部設施，有雙人床、衛浴設備、廚房、沙發床等，可住4至5人，2天1夜租金2萬、3天2夜3萬，2000CC以上的柴油休旅車都能拖得動。（王錦河攝）

RV房車，售價238萬元，吸引民眾觀看。（王錦河攝）

RV房車內部設施。（王錦河攝）

中置電機沙灘車，充飽電平路可跑65公里，售價58800元。（王錦河攝）

2017高雄市旅行公會國際旅展19至22日在高雄展覽館登場，共有358家業者、800個攤位參展，吸引許多民眾前來參觀，身影倒映在高雄展覽館入口地板。（王錦河攝）

2017高雄市旅行公會國際旅展19至22日在高雄展覽館登場，共有358家業者、800個攤位參展，中國大陸也有8省參與，旅行公會預估4天參觀人數可突破30萬人，可望創造20億元商機。行政院長林全、高雄副市長史哲、交通部觀光局長周永暉、高雄旅行公會理事長吳盈良、高雄觀光局長曾姿雯等人士19日一同參與旅展開幕。

參展的各家旅行社、飯店、主題樂園、航空公司等單位紛紛推出各項好康優惠以促銷業績，包括香港3天2夜最低4888元起，澎湖3天2夜含來回機票每人6999元起，金廈溫泉4天住5星3999元起，華信花蓮來回機票含住宿3天2夜4999元起，樂桃航空大阪5天4夜含機票住宿13900元起，華航韓國5日9900元起。

日幣下跌，日本九州5日遊25800元含稅，京阪神5日下殺最低30800元含稅，東京迪士尼5日33800元含稅，第2人還可折5000，香川、四國、岡山倉敷美觀加奧道後再加百選人氣溫泉35800元含稅，歐洲荷比法9日45900元含稅，藍色多腦河艾凡隆河輪加布拉格之旅11天19萬6000元含稅，瑞士送米蘭10日10萬8900起，瑞法米蘭10日8萬7900元，奧捷德10日7萬4900起。

飯店餐券祭出多項優惠，君鴻酒店85百匯柏麗廳平日雙人午茶券特價870元，SKY大廳酒吧雙人早午餐券720元，漢來海港餐廳自助餐平日午茶券525元、平日午餐券690元（假日加198元），大八飯店頂級自助餐平日午茶券480元，平假日晚餐券760元。寒軒飯店中式下午茶券299元。

飯店住宿也下殺，墾丁夏都沙灘酒店2天1夜雙人特價4099元，金聯世紀酒店知本1泊2食5488元。

看中網紅主播的眾多粉絲數，高雄旅行公會20日邀請網紅甜心主播「小周迅」施菲亞和「國光女神」LaLa蘇心甯現身高雄展覽館，透過臉書直播30分鐘介紹旅展優惠並與粉絲互動，兩人的臉書粉絲團人數都在40萬以上，希望藉由她們的推播帶動粉絲來看旅展。

(中時)