《時來運轉》不敗勇士 再戰騎士爭總冠軍

勇士隊季後賽不敗，輕鬆擊垮對手。(美聯社資料照)

台北時間23日上午於馬刺隊主場進行NBA季後賽西區決賽第4戰，處於0比3劣勢的地主隊有機會搶下勝利來延續戰局嗎？在總教練帕波維奇已提前宣布主力戰將里歐納德（Kawhi Leonard）將繼續缺席此役後，馬刺還能有多少打勝仗的籌碼？勇士以直落四橫掃黑衫軍挺進總冠軍戰，似乎已成定局。

根據兩軍前三戰交手內容來看，在里歐納德於首戰因腳踝受傷退場前，馬刺尚能與勇士隊抗衡，且該役一度取得多達25分的領先。在里歐納德因傷提前離場之後，馬刺不但未能守成，讓勇士後來居上搶得首勝，更隨即在二、三兩戰失去了競爭力。

瀕臨淘汰的馬刺，若是在第四戰仍然盼不回里歐納德，前途的確不樂觀！從隊友口中提及對里歐納德的攻擊需求即知，「有他在當然不同，我們現在不確定他能不能打，但這已是最後一戰，大家都會全力去拚，能贏最好，前提就是全力以赴！」第三戰攻得馬刺最高21分的吉諾比利這麼評估第四戰。美國當地媒體則一再強調，馬刺隊的球風就是「絕不會勉強陣中傷兵上場比賽」！

主將里歐納德受傷，馬刺恐難逃被橫掃命運。(美聯社資料照)

至於聽牌的勇士，除了KD(Kevin Durant)、柯瑞依舊是令馬刺頭痛的人物，先前在季後賽表現一般的克雷湯普生（Klay Thompson）也在第三戰攻下17分，顯然已回歸到他的正常水準，這會讓勇士的攻擊火力更為全面，甚至首次先發的麥基（Javale McGee）都有出乎意料的貢獻(16分)，勇士大軍儼然已提前在為總冠軍戰進行戰力調整了。

一向以防守見長的馬刺，面對勇士擅長的transition game，在攻擊火力不如對手之下，防守腳步也顯得遲緩，這恐怕不是聖安東尼奧主場球迷所樂見的結果，帕波維奇還能有什麼令球隊起死回生的策略？看好勇士的球迷、彩迷應該可以考慮提前去投注了！

(中時電子報)