北韓宣稱北極星-2導彈試射成功

北韓「勞動新聞」刊登照片，最高領導人金正恩親自視察這枚新型戰略彈道飛彈，代號「火星12型」（Hwasong-12）試射。（取自北韓「勞動新聞」網站）中央社 106年5月16日

北韓領導人金正恩視導發動新型中長程飛彈的最新畫面。(圖/美聯社)

北韓昨日發射今年第8次飛彈試射，也是南韓新任總統文在寅上任以後，第2次發射導彈，短短1周內就射出2枚中遠程彈道飛彈，似乎在挑戰全球領導人的耐心。北韓軍方今日(22日)宣稱，再次成功試射「北極星-2」型導彈。

韓聯社引述北韓官方媒體朝中社報導，北韓軍方今日(22日)宣稱成功試射「北極星-2」地對地中遠程戰略飛彈，北韓最高領導人金正恩現場視導，並批准部隊實戰部署該型飛彈。

據南韓聯合參謀本部消息指出，北韓於21日下午5點左右，在平安南道北倉一帶，向朝鮮半島東部海域試射1枚彈道飛彈，飛行約500公里。日本媒體分析，北韓這次試射高度不會超過1,000公里。CNN報導，也有分析家指出，北韓第8次飛彈試射，堪稱有史以來最成功的1次，可見北韓在發展可攜核彈頭的導彈過程，已取得長足進步。

(中時電子報)