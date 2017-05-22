NBA》帕波維奇：里歐納德G4沒理由上場

里歐納德第4戰掛傷兵，馬刺淘汰恐成定局。(美聯社資料照)

西區強權馬刺在主將里歐納德缺陣下，很快就被勇士逼入0勝3負的絕境，總教練帕波維奇表示里歐納德應該不會在第4戰回歸，該役恐怕就是他們本季最後一戰。里歐納德已缺陣兩戰，帕總說：「他總不可能明天就奇蹟似復原吧。」

馬刺例行賽取得61勝21負的佳績，首戰差點擊敗勇士，但是里歐納德受傷後，第2戰輸了36分，第3戰也輸了12分。帕波維奇告訴記者說：「我想不到第4戰有什麼理由讓里歐納德上場。」幾乎已放棄今年的季後賽。第4戰將於馬刺主場進行。

(中時電子報)