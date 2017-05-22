以牙還牙 南非男打獵反遭大象壓死

博塔日前在狩獵中被大象壓死。（圖翻攝自英國太陽報）

南非一群獵人19日於辛巴威打獵，其中一名獵人被一頭大象舉起，另一名獵人為了救同伴而開槍，被舉起的獵人反遭中槍的大象壓死。

據《東網》報導，19日下午，來自南非察嫩（Tzaneen）的51歲男子博塔（Theunis Botha）和打獵團到辛巴威獵象。他們朝象群開槍後，有幾頭大象向打獵團衝來，一頭母象以象鼻舉起博塔，同伴們為了救他而對大象開槍，大象中槍倒地，卻也因此把博塔壓死。

據悉，博塔從80年代開始經營狩獵旅遊公司，朋友稱他是優秀的獵人，但也有網友表示博塔不值得同情，可憐的是被射殺的無辜大象。

南非的狩獵旅遊一直以來爭議不斷，據統計，2012至2014年，全球約有近2萬名獵人至非洲打獵，多數是美國人。由於住在狩獵地區的居民生活困苦，開放旅遊可吸引觀光客，讓獵人打獵還能獲得可觀報酬，居民寧可不顧動物保護觀念也要進行這些工作。

(中時電子報)