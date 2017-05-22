遺忘的記憶 綠島重生！人權館「青年人權體驗營」

政治受難者張則周、蔡焜霖、陳欽生前輩帶領學員，在十三中隊為過世的往生者獻上百合花。（文化部所屬國家人權博物館籌備處提供）

文化部所屬國家人權博物館籌備處自2012年起，為針對青年人權之推廣，舉辦「青年人權體驗營」，如今已邁入第六屆，自106年5月19日至5月21日進行為期三天的活動。本屆體驗營適逢解嚴三十週年，以「遺忘‧記憶‧重生」為主軸，傳達過去不能說也不敢說的記憶，藉由人權文化園區的設立及政治受難者口述回憶，找到重生的契機。

三天兩夜的體驗營，以「綠島生態課程」拉開序幕，藉由認識綠島特殊的風土及動植物，建構學員對於綠島這塊土地的初步認識，儘管天公不作美，學員們仍不畏風雨，興致高昂地走訪燕子洞。

在公館村傳統老屋裡，品嘗綠島媽媽們親手製作的「海鮮包」，紅色的外型近似閩南人吃的紅龜粿，內餡有蘿蔔絲、豬肉、魚肉等材料，是綠島人逢年過節才吃得到的特色食物。當晚，在點點燭光中聆聽政治受難者蔡焜霖前輩訴說自身故事，哼唱當年受難者在獄中思念家鄉時唱起的《Danny Boy》，透過悠揚的歌聲，帶領學員走進那段被世人遺忘的歲月。

第二天上午深度探訪綠島人權文化園區，分別參觀1950年代新生訓導處遺址與復原展，以及1970年代國防部綠島感訓監獄綠洲山莊，並邀請到1951年5月17日第一批登島服刑的政治受難者張則周前輩、蔡焜霖前輩在第三大隊蠟像館內，分享當年囚禁在綠島的克難生活。張則周前輩提到，政治受難者畢生致力於記錄歷史，期望透過述說自身故事，教導新世代的年輕人莫忘前人遭遇，繼續傳承歷史。1970年代政治受難者陳欽生前輩，是從馬來西亞來台念書的華僑子弟。

背負著家庭的期望遠渡重洋至臺灣求學的他，卻莫名遭受白色恐怖迫害。陳欽生前輩與學員分享綠洲山莊監禁歲月，訴說母親來到綠島面會的情景，兩人在面會室內淚目相對，讓萬念俱灰的他燃起了活下去的希望。拿出口琴，陳欽生前輩吹奏起《綠島小夜曲》、《母親您在何方》，不少學員感動落淚，場面溫馨動人。

下午的課程，學員們朗誦黃溫恭前輩死刑前寫給小女兒黃春蘭的遺書，以及以陳孟和前輩在綠島親手製作小提琴的故事為題材的繪本《希望小提琴》，在押房內撰寫家書，透過體驗，親身感受政治受難者與家人生離死別的痛苦。

接著邀請國立台北藝術大學博物館研究所陳佳利教授，以及與陳孟和前輩一同設計、建造出綠島人權文化園區新生訓導處模型的張瑞峰擔任專題講師，談論創傷記憶博物館與綠島園區展示的理念，緬懷陳孟和前輩不朽貢獻。陳佳利所長特別在課程中讓學員討論及思辨轉型正義的相關課題，並提醒年輕學子，回顧歷史記憶不僅在創造新的見證者，更要了解暴力發生的多重原因。

她認為，博物館作為一個引發思辨的場域，我們應該從過往歷史的悲劇裡，呈現更有意義的人權課題，找到更多的當代意義，才能讓歷史傳承下去。專題講座後，特地規畫世界咖啡館活動，從前導課程及三天兩夜的體驗營課程中提出關鍵字，發展議題，共同討論，成為第三天展現營隊學習成果的前奏。

第三天早晨，一掃前兩日的陰霾，在晴朗的陽光下，學員們手持百合花，由綠洲山莊步行至十三中隊，為罹難於綠島的受難者，獻上最深敬意。並由三位前輩帶領學員，共同合唱《千風之歌》，以歌聲緬懷過去。

學員不畏風雨前往燕子洞，認識綠島特殊風土。（文化部所屬國家人權博物館籌備處提供）

三天的討論與激盪以不同的形式呈現於成果發表中，第一隊以「當加害者選擇成為加害者」為題，引領大家思考受難者及加害者今日心裡存在的創傷及掙扎，並認為應該藉由公民教育，使歷史不再重演。

第二隊首先以總統承諾全力推動轉型正義及挖掘真相開場，扮演不同心態的加害者及受害者，面對「真相」的反應及想法，嘗試討論百分百的真相是否存在，又該如何追求。

第三隊則從蟾蜍山台科大擴建議題切入，探討居住正義，並討論預防機制失靈後，抗爭者時常被歸類、標籤，進而被社會主流意識漠視。透過案例分享，共同思考廣義的「人權」為何。

體驗營結業式中，由本次營隊課程講師陳佳利所長代表頒發輔導員感謝狀，並請輔導員發表感想心得。輔導員黃依晴表示，雖然營期即將結束，大家心裡多有感傷，但希望學員們可以暫時放下傷感，把握最後的時刻，思考自己學到了什麼，能為前輩們及這段歷史做些什麼。

輔導員詹韻蓉是第三屆青年人權體驗營的學員，說起自己三年前以學員身份參加營隊時，陳孟和前輩仍在世，不禁感傷落淚。輔導員胡維銘談起自己的小隊員，笑著說學員大多比身為輔導員的他更有想法、更瞭解這個議題，營隊期間也曾擔心自己能否勝任，如今營隊順利結束並發表成果，感謝隊員們的配合及互相討論，自己亦從中學習許多，也感謝各位前輩不辭辛勞的陪伴與分享。

(中時電子報)