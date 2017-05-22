5月22日各報頭版要聞

各報頭版要聞

重點要聞

●省電大作戰 節電獎勵金加碼 省1度電 折扣0.8元

6月1日夏季電價將屆，行政院本周啟動節電大作戰！行政院周四將宣示節電作戰計畫，中央、地方及台電今夏三路總動員，地方政府將加強百貨、飯店、大賣場等商業服務業表燈用電稽查，室內溫度不得低於26度，違者可罰2~10萬元；8月底前登錄參加夏季節電獎勵金的民眾，住宅用電每度折扣0.8元

●國民黨2018年選舉布局 縣市長選將 吳敦義：在腦海裡

前副總統吳敦義當選國民黨下屆黨主席，外界關切他對2018年縣市長選舉布局，吳敦義昨表示，全國各縣市有哪些有潛力、有能力參選的人，都在他腦海裡，有相當程度的熟悉，但他現在不能也不應該、不必要去講誰要去選，因黨有黨的規矩跟程序，一定要經過這個程序。

●覆電沒談各表？ 吳：原湯原味

前副總統吳敦義周六（20日）確認當選下一屆國民黨主席後，收到中共總書記習近平的賀電，雙方都提到堅持九二共識。不過吳敦義在回覆的電文中卻未談及「一中各表」，吳敦義昨表示，他在電文中的寫法是呈現九二共識的「原湯原味」，而不是簡化的「九二共識，一中各表。」

重點要聞

●狠母獸男 毀屍滅跡逃死罪 虐嬰剪屍判20年

好狠的母親！台中蘇姓酒店女子二○一一年與酒客產下女嬰，隨後與馬伕許嘉倫同居，許男多次將三個月大女嬰關在貓砂屋，女嬰哭鬧時就將其吊掛在牆上掛鉤，甚至把女嬰的拳頭塞進嘴裡，害女嬰窒息慘死，蘇女不僅未報警，還與許男合謀拿熱水燙屍、利剪分屍，棄屍垃圾車，三年後兩人惡行才曝光，但嬰屍迄今未尋獲。台中地院日前依遺棄致死、侵害屍體罪，各判兩人二十年徒刑。

●中國捕殺20線民 毀CIA諜網

中國擁有龐大的國家安全機器，近年來情報系統反間諜手法也愈見精密，連美國也一度難以招架。《紐約時報》前天報導，2010年底至2012年底，美國中央情報局（CIA）在中國境內有近20名線人遭殺害或逮捕，重創CIA耗時費力布建的中國情報網。CIA對此事調查多時，但原因是有內奸或秘密聯繫管道曝光，仍無定論。報導也提及中國特工滲入了台灣的情報體系。

●首次挑戰三鐵 中醫師溺斃

LAVA鐵人三項苗栗通霄站賽事昨天驚傳溺斃意外，一名首次參賽的卓姓中醫師剛從通霄海域下水不久，在距離岸邊約七百公尺處溺水，被救起後送醫仍宣告不治。卓妻泣訴，昨天一早以為丈夫只是出門騎車運動，完全不知他參賽，三鐵好手認為：「應是訓練、經驗不足才會發生意外！」也建議初次參賽者先參加浮標組，再進階挑戰，以免類似意外發生。

重點要聞

●醫療王國被打臉…慢性病照護 我遭負評

知名醫學期刊「刺胳針（The Lancet）」公布全球健康照顧可近性與品質評比結果，台灣在名列Ａ段班的七十五個國家中排名第四十五名，輸給鄰近的日本、南韓；分析單項評比結果，台灣急性疾病照顧效果佳，但慢性病照顧有待加強，尤其是慢性腎臟病與糖尿病，皆名列分數最低的五個疾病。

●醫：慢性病照護應加「質」

針對「刺胳針」評比國內慢性病治療有待加強，前衛生署長楊志良指出，目前健保年近六千億元的支出都用於治療疾病，國內用於預防保健的經費太少，只能靠公務預算，稅收卻又有限，過去曾計畫修法將預防保健納入健保給付，但並未成功。

●吳敦義明會洪秀柱 啟動權力交接

強調選後要團結的國民黨主席當選人吳敦義，昨天立刻展開請益之旅，拜會黨主席候選人韓國瑜、潘維剛，今起將陸續拜會郝龍斌、詹啟賢和洪秀柱等人；吳敦義強調，他成黨主席已成定局，時間流逝，要抓住每一天，工作就從這一刻開始。

重點要聞

●中國函告各國 不准台灣省參加WHA

本屆世界衛生大會（ＷＨＡ）廿二日登場，台灣因中國打壓無緣與會，中國並致函常駐日內瓦各國代表團，聲稱中國政府決定「中國台灣省」不應參加這次於瑞士日內瓦舉行之第七十屆世界衛生大會。

●交接期3個月 國民黨團：洪秀柱應提前交接黨魁

前副總統吳敦義前天當選國民黨主席，將在八月廿日國民黨全代會上就職，連任失敗的黨主席洪秀柱看守交接期長達三個月，新舊黨魁「兩個太陽」恐讓藍營認同錯亂。立法院國民黨團總召廖國棟昨受訪直言，黨團要在前線作戰，孤軍奮戰已久，三個月交接期太長了，洪主席應主動提前交接，讓吳能馬上接任黨主席。

●WHA開會前夕》台美衛生部長 舉行雙邊會談

世界衛生大會（ＷＨＡ）今登場，衛福部長陳時中昨與美國衛生部長普萊斯（Tom Price）舉行雙邊會談。陳時中會後表示「談得非常愉快」，美方將繼續支持台灣參與ＷＨＡ，他並面邀普萊斯訪台，普萊斯欣然答應，表示會「慎重考慮安排」。陳時中認為「成功機率非常大」，若美國衛生部長來台交流訪問，對台灣將是相當大的鼓舞。

(中時電子報)