梁家輝結婚30周年 正妹女兒曬兒時Q照

梁家輝結婚30周年，女兒貼出的照片中，老婆氣質美照曝光。（圖／取自ig）

影帝梁家輝與老婆江嘉年感情甜蜜，兩人還有一對正妹女兒Chloe與Nikkie，而昨是梁家輝結婚30年紀念日，女兒Nikkie就在網上獻上祝福，更貼出罕見舊照，包含年輕版的江嘉年以及姊妹倆的兒時Q照！

昨天適逢是梁家輝與江嘉年結婚30周年紀念日，同時更是江嘉年的生日，愛女Nikkie就在網上獻上祝福，直呼「世界上最漂亮、最聰明以及完美的女人生日快樂！也祝我的兩個好友，爸爸與媽咪結婚周年快樂！」

Nikkie貼出的照片中，不僅有三人一同遊樂的照片，更貼出兒時Q照，有趣的是，這組照片中，還有梁家輝與江嘉年年輕時的照片，當時梁家輝看來帥氣有型，江嘉年也是個美人胚子，讓不少網友大讚懷念。

(中時電子報)