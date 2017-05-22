梁家輝結婚30周年 正妹女兒曬兒時Q照
影帝梁家輝與老婆江嘉年感情甜蜜，兩人還有一對正妹女兒Chloe與Nikkie，而昨是梁家輝結婚30年紀念日，女兒Nikkie就在網上獻上祝福，更貼出罕見舊照，包含年輕版的江嘉年以及姊妹倆的兒時Q照！
昨天適逢是梁家輝與江嘉年結婚30周年紀念日，同時更是江嘉年的生日，愛女Nikkie就在網上獻上祝福，直呼「世界上最漂亮、最聰明以及完美的女人生日快樂！也祝我的兩個好友，爸爸與媽咪結婚周年快樂！」
Nikkie貼出的照片中，不僅有三人一同遊樂的照片，更貼出兒時Q照，有趣的是，這組照片中，還有梁家輝與江嘉年年輕時的照片，當時梁家輝看來帥氣有型，江嘉年也是個美人胚子，讓不少網友大讚懷念。
(中時電子報)
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