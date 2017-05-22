NBA》勇士狂勝很無聊？杜蘭特：不爽別看
勇士今年打出空前的氣勢，迄今寫下季後賽11連勝，只差1勝就能以全勝晉級總冠軍戰。首輪橫掃拓荒者，最大勝分29分；次輪橫掃爵士，最大勝分26分；西區決賽第2戰又大贏了馬刺36分，平均勝分16.5分，幾乎連汗都沒出。
杜蘭特說：「我知道球迷總是想看到激烈的比賽，最好是場場都有絕殺，但現實不會是這樣。往年也上演過精彩的季後賽，包括很多次第7戰生死鬥，但有時候就是像今年這樣。身為球員就是要盡力贏下每一場球，贏得愈多愈好。」
「對於那些不爽的球迷，如果你不喜歡，那你就別看。」去年勇士在總冠軍戰就在3勝1負的情況下吃了大虧，因此新加盟的杜蘭特很清楚，即使對手陷入絕境，也沒有手下留情的必要。
(中時電子報)
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