美國在陸情報網遭瓦解 台灣害的!？

外媒報導，中國自2010至2012年殺害或囚禁18到20名美國中央情報局（CIA）線民。（圖/取自維基百科）

紐約時報21日報導，中國大陸自2010至2012年殺害或囚禁18到20名美國中央情報局（CIA）線民，重挫美國在中國大陸的情報活動，美方追查原因，懷疑CIA有內鬼所致；報導還指出，大陸還滲入台灣情報網以及美國國安局在台灣的據點。

據紐約時報（NYT）報導，現任和前任美國官員形容，這項情報網遭大陸偵破是數十年來最嚴重事件之一，是否有間諜潛伏在中情局內部出賣消息來源，抑或是否中國駭入CIA秘密通訊系統，導致諸多線民遭捕，中情局調查人員依然意見分歧。

此案調查牽扯上台灣，有情報官員指中國間諜曾藉由滲透台灣的情報機構，破壞美國國家安全局（NSA）在台灣的偵蒐情報活動。而BBC中文網報導更指「我們發現中國特務有能力滲透國家安全局在台灣的一處據點。」此外，中情局也發現有中國特工滲透局內召募人力的管道。

紐約時報報導，中方從2010年底至2012年殺害提供消息給CIA的至少12人，摧毀一個耗費多年建立的情報網。有1線民在中國政府大樓前遭槍殺，目的殺雞儆猴提醒美國線民的下場。

由於多名線民遭殺害，美國FBI和CIA開始聯手調查此疏漏，調查在北京展開的所有任務行動以及美國大使館內每一位員工。最終聚焦於曾任職監控中國部門的前CIA特工，但未掌握到得以逮捕他的足夠證據。所以，報導此案的紐約時報記者阿普佐（Matt Apuzzo）表示：「最令人不安的事情是，我們到現在還不知道發生了什麼事。」

(中時電子報)