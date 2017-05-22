英統計航空公司 這3家最不守時

英國統計全國25座機場，列出最準時和最不守時的航空公司。(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

班機是否準時，對旅客而言十分重要。英國統計全國25座機場、85萬趟航班，進一步分析，只有約75%的航班準時，其中以加拿大的越洋航空誤點率最高。

據《BBC》報導，英國最大的消費者評測機構「Which」針對全國25座機場進行統計，加拿大越洋航空（Air Transat A.T. Inc.）僅過半數（55%）航班在預計抵達時間的15分鐘內到達機場，其次是冰島航空（Iceland Air）約56%、第三為挪威航空（Norwegian Air Shuttle）約60%。

相較之下，最準時的航空公司則由荷蘭皇家航空公司（Royal Dutch Airlines KLM）拿下，卡達航空（Qatar Airways）居次。

根據歐盟法律，若旅客的航班起點在歐盟成員國境內、或該航班屬歐洲公司，延誤或取消的原因在航空公司可控制範圍內（若為極端天氣因素或機場罷工則不予賠償），旅客可申請賠償，賠償金額及後續服務視延誤時間而有所差異。

據悉，英國民用航空管理局（Civil Aviation Authority）近期已引進新的調解辦法，以保障航班誤點旅客的權益，目前約有80%自英國出發的航空公司簽署這項協議。

(中時電子報)