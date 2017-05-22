陸東風-16實射曝光 子母彈頭可大面積殺傷

近日大陸「東風-16」導彈實彈射擊畫面曝光，據曝光毀傷效果畫面，使用子母彈頭可以造成大面積範圍殺傷。(環球網)

國防部長馮世寬3月在立法院證實，大陸火箭軍已部署可對台灣本島遂行精準打擊的東風16型彈道飛彈。近日大陸「東風-16」導彈實彈射擊畫面曝光，據曝光毀傷效果畫面，使用子母彈頭可以造成大面積範圍殺傷，一炸一大片。

據《人民網》報導，「東風-16」中程彈道導彈（簡稱DF-16導彈）是一種單級固體彈道導彈，保守的估計，單級的DF-16彈道導彈將具有1000公里的射程，500公斤以上的子母彈戰鬥部，具備再入機動能力。

近日「東風-16」導彈實彈射擊畫面曝光，據曝光毀傷效果畫面，使用子母彈頭可以造成大面積範圍殺傷。

美國智庫「2049計畫研究所」國防專家石明凱（Mark Stokes）曾表示，「東風-16」強化了傳統對地打擊能力，主要用於針對台灣，除對台灣構成嚴重威脅外，並可附帶打擊南韓或日本的軍事基地，進而改善大陸在第一島鏈遭到「圍堵」的處境。

「東風-16」中程彈道導彈備受關注的一個特點是傳說中的多彈頭，需要說明的是DF-16導彈是多彈頭而不是分導式多彈頭，多彈頭在技術難度上和費用上要遠遠低於分導式多彈頭，不過對於末段反導攔截來說，仍然要面對同時攔截多個目標的問題。

(中時電子報)