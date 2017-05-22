仲間由紀惠發福 一代女神變大媽

仲間由紀惠臉型變圓，被說女神變大媽！（圖／翻攝日網）

仲間由紀惠過去身材相當火辣！（圖／翻攝on.cc）

日本37歲的女星仲間由紀惠，3年前嫁給大她13歲的田中哲司後，她開始減少工作量，儘管有意替夫家添子，但肚皮至今仍沒消息。不過她近來上節目，不僅身形發福，加上新瀏海造型，她臉圓一圈、身體也大一號，一代女神突變大媽，讓很多網友不能接受。

仲間由紀惠日在日前播出的《MUSIC FAIR》節目中，她擔任司儀，由於換了新髮型，瀏海是流行的空氣剪髮，可卻讓她的臉型圓了一倍！加上身形暴漲，不少網友懷疑她是否懷孕？可先前傳出懷孕時，仲間由紀惠都沒證實，因此被指應該只是幸福肥，但這樣的身材和過去的她差很大，仲間由紀惠也被笑「崩壞變大媽。」

(中時電子報)