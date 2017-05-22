MIT頂級有機花茶 Fong Cha豐茶進駐麗晶精品

Fong Cha豐茶請到吳淡如設計包裝推出4款新口味精品花茶，並在麗晶精品成立形象店。（圖／Fong Cha豐茶）

Fong Cha豐茶有機花茶，標榜現採即做，不使用人工香精與添加物。（圖／Fong Cha豐茶）

以台灣茶王陳錫卿的4款烏龍茶，近年在高端茶葉市場受到矚目，並成功翻轉台灣花茶國際形象的「Fong Cha豐茶」，推出以和台灣花農契作的鮮花以最新科技技術，製作屬於台灣自己的花茶系列，並受邀進駐台北晶華酒店所屬的麗晶精品購物中心正式成立形象概念店，新店並將於5月25日正式開幕，當天將由跨界藝術家吳淡如公開其設計的包裝，展示全新視覺與味覺。

Fong Cha 此次晶華形象概念店以「微型藝廊」方式呈現，並定期舉辦生活職人講座活動。此外更結合英國藍帶學院糕點師 Eric，以桌邊專屬體驗下午茶服務，讓現代人的五感可以在藝術，音樂，茶飲，糕點和香氛中得到最完美的體驗。

另外，Fong Cha也將以在地好生活為主軸，與台灣在地生產的茶具、P.Seven 台灣茶香水合作，並首次與英國皇室御用香氛 NEOM 跨界合作，以提升國際知名度。

過去台灣市售的花茶大多仰賴歐洲進口，台灣的有機花草除了食用餐飲用途外，幾乎都為國外業者所契作，栽植生產完後做成精油外銷到國外。國外業者加工後再以高價精油或香氛在各國銷售，以精緻農業為傲的台灣卻沒有代表自己台灣走向國際的花茶品牌。因此，Fong Cha 與台灣生技農業團隊合作，共同契作、

生產、包裝，製作專屬台灣的花茶，來展現台灣花茶的獨特性，而豐茶製作的花茶具有下列特色：

1、 台灣有機契作的香草，導入益生菌培育，100%純天然。／Fong Cha 豐茶有機花茶合作多家台灣有機香草農場，種植面積達 31 公頃並開發多款專用益生菌及葉面肥料，可有效抑制有害微生物，豐富有益微生物，促進植物的根部吸收，種植出高濃度香味的頂級香草。

2、即採即做、新鮮製成，無塵加工製作。／ Fong Cha 豐茶有機花茶採收於每年3月到10 月，摘採含水量飽滿芯葉後，即刻進行臭氧清洗，再運送到擁有五克拉的無塵工廠加工製作，而在這所有過程新鮮香草絕不落地。

3、 純粹風味，不使用香精與人工添加物。／ Fong Cha 豐茶-有機花茶風味100%來自香草，絕不使用香精與添加物增加風味，並使用甜菊來調和甘甜比例，特選調配出符合各種心境的四款有機花茶：檸檬瑪利格-寧靜舒壓，洛神花茶-幸福想像，蕎麥蜜香-活力元氣，茱莉亞藍玫瑰-沈靜優雅，四款花茶無咖啡因，無糖，趨近零的熱量，享用時不會有任何身體負擔。

除了在技術上突破傳統，讓台灣有了自己的花茶品牌外。在音樂圈培養出許多天王天后的 Fong Cha 創辦人田定豐，在一次偶然機會發現名主持人吳淡如竟然有著藝術創作的天份，於是力邀吳淡如來為台灣精緻有機花茶設計包裝。Fong Cha 這次將以吳淡如的畫作與文

字故事為藍本作為花茶的形象，更提高 Fong Cha 優雅氣質的藝術性。

(工商)