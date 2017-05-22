吳靠「一條鞭」勝選 黃暐瀚：馬過去做不到
吳敦義在國民黨主席選舉中，以秋風掃落葉之勢贏得勝利，資深媒體人黃暐瀚認為，這樣的結果，是因為國民黨黨員太想贏，他並分析，吳動員黨員的力量這麼強，是透過「你為黨奉獻，黨給你栽培」的一條鞭式做法，讓大家感到榮辱與共，這是馬英九過往做不到也不想做的。
黃暐瀚今（22）日於《東網》專欄提到，洪秀柱出任國民黨主席後，黨員一度相當期待，但她過於堅持，常導致「黨內互打」，加上其兩岸政策與台灣多數民意不同，到最後，黨員們開始對柱柱姐能否帶領藍營重返執政感到懷疑。
正因如此，主打九二共識、一中各表的吳敦義，成了國民黨黨員新的期待對象。黃暐瀚覺得，儘管吳的兩岸政策，不見得能幫助藍營拿下2020年總統大位，但黨員目前希望的，是曾擔任黨秘書長、操盤過全國性選舉的他，至少能先在2018年縣市長選舉發揮功力。
也由於曾主導全國選舉，擁有豐沛地方、派系人脈，黃暐瀚指出，這次選黨主席，吳敦義掌握了哪些地方精英和黨代表有意在2018年出馬，而這些人若想獲得黨提名，也須得到新任黨主席支持，加上他們了解吳的組織綿密，因此決定把賭注押在他身上。
而吳敦義這種付出及收穫一條鞭的「榮辱與共」做法，在黃暐瀚看來，是馬英九以前不想做也做不到的，卻讓停擺了8年的國民黨黨機器，即將再次運轉。
(中時電子報)
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