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司改第二分組第一次增開會議。（趙雙傑攝）

召集人林子儀和司法院院長許宗力會前討論。（趙雙傑攝）

司改第二分組第一次增開會，今日早上9時舉行，此次預計討論「終審法院判決不同意見書制度」等議題，而從目前有關單位提出的書面報告中顯現，各方意見不一。

(中時)