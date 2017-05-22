NBA》馬刺再拉警報 大衛李第四戰無法上陣

大衛李(右)左膝肌腱受傷，西區決賽第四戰確定缺陣，馬刺在拉警報。(美聯社資料照)

里歐納德首戰第三節扭傷左腳踝，馬刺慘遭勇士逆轉，緊接著里歐納德第二、三戰缺席，馬刺又連敗，勇士取得聽牌優勢，然而就在已無退路的情況下，黑衫軍再次拉出警報，因為替補的禁區悍將大衛李肌腱受傷，第四戰確定無法上陣，加上里歐納德也可能壁上觀，馬刺想要阻攔勇士登上西區王位的可能性恐將微乎其微。

大衛李是在第三戰的時候受傷，經過核磁共振檢查後是左膝髕骨肌腱撕裂傷，是否要開刀還須審慎評估。

至於里歐納德的傷勢，馬刺總教練帕波維奇表示，「我不認為他能在第四戰奇蹟式的回到球場上，畢竟過去兩戰都沒有上場，沒有痊癒之前讓他出賽肯定是不智之舉。」

昔日三巨頭鄧肯退役，帕克受傷報銷，只剩下吉諾比利還在球場上奮戰，面對球隊如今的困境，他也只能無奈的說，好不容易打到這個節骨眼，卻在緊要關頭的時候損兵折將，或許有些不公平，但這就是籃球場上殘酷的事實，我們會奮戰到底的。

(中時電子報)