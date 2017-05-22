沙胖力壓阿契 洋基滅光芒止3連敗

賈登納轟出關鍵的2分炮，率洋基擊敗光芒。(美聯社)

洋基近期陷入3連敗的小低潮，不過今年的他們，不會讓自己低潮太久，他們22日與光芒系列賽最後一場交手，全場攻勢雖不多，但把握住2上的機會，靠桂格瑞斯(Didi Gregorious)適時安打及賈登納(Brett Gardner)的2分炮，進帳3分，加上「沙胖」沙巴西亞(C.C. Sabathia)領軍，投手群僅失2分，終場3比2撲滅光芒。

系列賽前兩戰洋基都吞敗，此役他們又強碰光芒先發阿契(Chris Archer)，前5局僅兩度站上得點圈，僅在2上攻得3分。不過先發的沙胖維持好狀態，雖首局ㄧ二壘有人時，因捕手G.桑契斯(Gary Sanchez)牽制二壘失誤丟1分，但隨後霸氣壓制到5局，僅再挨光芒捕手諾瑞斯(Derrick Norris)陽春炮失1分。

這場比賽勝負分水嶺，出現在6下。當時無人出局、ㄧ壘有人，隆格利亞(Evan Longoria)擊出深遠的右外野飛球，眼看可能形成長打，賈吉(Aaron Judge)此時挺身而出，秀了一記4星級飛撲美技，沒收這支安打，且當時壘上跑者已衝到三壘，完全沒機會回去，只能眼睜睜看洋基輕鬆演出雙殺守備。

「只要能幫助球隊的事，我都會做。」賈吉這場比賽雖4打數無建樹，不過這次守備價值連城，大聯盟數據顯示，這次撲接只有26%的機會完成，他說，「這場比賽沙胖投得很好，而光芒一度有機會攻破格林(Chad Green)的防線，面對像隆格利亞這樣的強打，任何守備上能幫助球隊的事，我都必須努力去做！」

賈吉這ㄧ撲，讓洋基全隊士氣大振，隨後靠投手群輪番壓制，沒給光芒任何反撲機會，終場1分之差險勝，中止3連敗。而阿契飆出本季新高12次三振，繳優質內容卻吞2連敗，敲出致勝轟的賈登納直言，阿契這場比賽壓制力十足，但輸給賈吉的美技和洋基投手群壓制，「我不知道他飆了多少三振，不過我們贏球，結果就是如此。」

(中時電子報)