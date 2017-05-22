印度狼師意圖性侵 反遭女子閹割90％
印度喀拉拉邦一位23歲女子被當地一名遭宗教導師長期性侵，在忍無可忍之下，以預藏刀械將該狼師閹割，此舉獲得喀拉拉邦首長之稱許。
綜合外媒報導，印度女子家裡與狼師認識多年，由於女孩的父親長年臥病在床，母親經常請這位54歲的狼師到家中祈福，也因此製造了犯罪機會。
女子表示，自她17歲時起就遭受性侵，情況至今已5年，但事情告訴母親卻沒有得到理會；本月19日，當狼師又要逞獸慾之時，女子反抗不得，於是以藏在枕頭下的刀切下狼師陰莖，接著逃出報警。
隨後，狼師被送到當地醫院緊急救治。醫院也發表聲明，指該男性的陰莖被切斷90%，已經無法接回，目前只能止血與重建尿道而已。
據當地媒體《印度時報》報導，由該教師涉嫌在女子未成年之時就性侵，將依《保護兒童免受性侵犯法案》對教師提起訴訟；另一方面，女子母親可能涉及縱容犯罪，女子則涉及自衞傷人。
(中時電子報)
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