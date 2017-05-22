體重和死亡率息息相關 副作用靠飲食怎解？
臨床上有兩成的癌症病人，並非死於癌症，而是死於營養不良相關併發症。臺北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅在《康健雜誌》舉辦的癌症趨勢論壇，分享癌症病人在治療前、中、後，該如何補足營養增強抵抗力、治療期間出現副作用時，飲食該如何抉擇，並逐一破解常見的癌症飲食迷思。
「體重和癌症死亡率息息相關」，蘇秀悅說。經營自己的健康，其實就是從「吃好」這件事情開始，營養醫學已經成為癌症輔助療法之一。確診罹癌後，治療前、中、後，補充足夠營養，能幫助癌症病友維持體重、體力、減輕治療時的副作用，讓身體維持在最好的狀態下順利完成治療、維持正常生活。
癌症飲食依每個人癌症階段和營養狀況不同，內容也會有所差異。蘇秀悅指出，大致可分為治療前、治療中、治療後等三個階段：
》治療前：
研究發現，確診罹癌後的體重減輕與死亡率密切相。剛確診罹癌時，可能會因為心情低落影響食慾飲食，導致體力、體重下降。蘇秀悅建議，治療前要盡可能均衡、營養，打好身體基礎，癌症治療期間才有足夠的體力應付整個療程。
治療前要知道自己營養是否充足，不一定要到醫院做營養評估，可以簡單BMI (身體質量指數)了解身體狀況。
BMI (身體質量指數)＝體重(公斤)÷身高(公尺)÷身高(公尺)
體重過輕：BMI ＜ 18.5
正常範圍：18.5 ≦ BMI ＜ 24
體重過重：BMI ≧ 24
肥胖：BMI ≧ 27
根據統計，一般癌友治療前平均體重會下降5%，但若治療前BMI指數BMI<18.5公斤/公尺2，或是在3～6個月體重減少10%，代表體重過輕有營養不良的風險，這時就必須盡快補充營養品，而且要每天或至少每週都要監控體重狀態。
》治療期：
治療期間不管是放化療、標靶治療，消滅癌細胞同時，正常細胞也會受損，每個癌友依不同狀況，治療期間飲食可以與醫療團隊討論。
一般來說，飲食大原則以攝取足夠熱量（30大卡X體重）及優質蛋白質為主，有足夠的營養才能幫助細胞修復；最好少量多餐，只要吃得下就盡量吃，若真的吃不下，可以在餐與餐之間搭點心補充營養。
此外，很多癌友容易忽略的水分攝取。水攝取分不足，身體便無法維持正常代謝，影響治療期間身體狀況，建議每天要喝足2000c.c.的水分。
》治療後：
治療後，不管癌細胞是否已完全被消滅、或是處於與癌細胞共存的狀態，「健康飲食」是治療後的最高原則。飲食原則以攝取優質熱量（全榖根莖類、優質植物油脂、核果類）、優質蛋白質（魚、蛋、肉、豆），以及各類蔬菜、水果，攝取均衡的維生素、礦物質、植化素、纖維質為主。
許多流行病學研究已發現，多蔬果與全穀根莖類食物在預防癌症上有正相關，每天5份蔬果是最基本要求，如果可以，最好能達到每天7～8份多元化的蔬果。不過，不同癌症的治療後飲食建議也有差異，若是屬於腸胃癌，較不是適合高纖維食物，建議與醫療團隊討論飲食內容。
●治療期間食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉，飲食怎麼解？
一旦開始治療，許多病友可能會因為化、放療影響出現食慾不振，或是出噁心、嘔吐、腹瀉等副作用，吃不下食物讓體重直直落，這時飲食就要及時適度調整。
蘇秀悅表示，治療期間「食慾不振」是最常見的副作用，此時最重要是讓心情放鬆、適度活動，幫助身體腸胃蠕動。飲食優先吃高熱量高蛋白的食物或是喜愛的食物，以能吃得下為主，建議採用一天6～8餐以上的進食原則；若真的沒有食慾，也可以服用促進食物的藥物，只要肚子一餓，就要盡快進食。
若發現親友在治療期間發有「噁心、嘔吐」的狀況，此時可以適度食用酸味、薑味食物止吐，若有口腔潰瘍則要避免；也可以喝點清淡、無咖啡因、無氣泡的冰涼飲料；飲食以少量多餐為主，吃完飯可以適度補充綜合維他命。
要注意的是，較乾的食物如鹹餅乾、吐司、太甜、太油膩、太燙的食物都要避免食用。此外，飯後一小時內盡量不要平躺、正餐也不要飲用過多液體、放療或化療前2小時內，都要避免進食。
「口腔潰瘍」也是治療期間患者常出現的副作用。蘇秀悅建議，一旦口潰腔瘍嚴重影響進食，可以在醫療人員評估下，使用「麩醯胺酸」緩解口腔疼痛狀況。飲食方面，最好擇柔軟、攪打過的流質食物，或是可以利用吸管吸取液體食物。
但要注意此時要避免酒精、碳酸飲料、酸味強、醃製、太燙或質地較硬粗糙的食物；口腔潰瘍嚴重時，可以考慮暫時使用鼻胃管灌食。
至於治療期間出現「腹瀉」狀況的病患，飲食最好以低渣無纖維的飲食為主，若嚴重到一吃就拉，則要及時補充水分、電解質，如蔬菜湯、米湯、去油肉湯、過濾果汁、運動飲料等食物。
※本文由康健雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。
(中時電子報)
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