體重和死亡率息息相關，副作用靠飲食怎解?臺北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅就癌症治療期間出現副作用時，飲食該如何抉擇等種種問題，詳盡說明。(圖/康健雜誌提供 林后駿攝)

臨床上有兩成的癌症病人，並非死於癌症，而是死於營養不良相關併發症。臺北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅在《康健雜誌》舉辦的癌症趨勢論壇，分享癌症病人在治療前、中、後，該如何補足營養增強抵抗力、治療期間出現副作用時，飲食該如何抉擇，並逐一破解常見的癌症飲食迷思。

「體重和癌症死亡率息息相關」，蘇秀悅說。經營自己的健康，其實就是從「吃好」這件事情開始，營養醫學已經成為癌症輔助療法之一。確診罹癌後，治療前、中、後，補充足夠營養，能幫助癌症病友維持體重、體力、減輕治療時的副作用，讓身體維持在最好的狀態下順利完成治療、維持正常生活。

癌症飲食依每個人癌症階段和營養狀況不同，內容也會有所差異。蘇秀悅指出，大致可分為治療前、治療中、治療後等三個階段：

》治療前：

研究發現，確診罹癌後的體重減輕與死亡率密切相。剛確診罹癌時，可能會因為心情低落影響食慾飲食，導致體力、體重下降。蘇秀悅建議，治療前要盡可能均衡、營養，打好身體基礎，癌症治療期間才有足夠的體力應付整個療程。

治療前要知道自己營養是否充足，不一定要到醫院做營養評估，可以簡單BMI (身體質量指數)了解身體狀況。

BMI (身體質量指數)＝體重(公斤)÷身高(公尺)÷身高(公尺)

體重過輕：BMI ＜ 18.5

正常範圍：18.5 ≦ BMI ＜ 24

體重過重：BMI ≧ 24

肥胖：BMI ≧ 27

根據統計，一般癌友治療前平均體重會下降5%，但若治療前BMI指數BMI<18.5公斤/公尺2，或是在3～6個月體重減少10%，代表體重過輕有營養不良的風險，這時就必須盡快補充營養品，而且要每天或至少每週都要監控體重狀態。

》治療期：

治療期間不管是放化療、標靶治療，消滅癌細胞同時，正常細胞也會受損，每個癌友依不同狀況，治療期間飲食可以與醫療團隊討論。

一般來說，飲食大原則以攝取足夠熱量（30大卡X體重）及優質蛋白質為主，有足夠的營養才能幫助細胞修復；最好少量多餐，只要吃得下就盡量吃，若真的吃不下，可以在餐與餐之間搭點心補充營養。

此外，很多癌友容易忽略的水分攝取。水攝取分不足，身體便無法維持正常代謝，影響治療期間身體狀況，建議每天要喝足2000c.c.的水分。

》治療後：

治療後，不管癌細胞是否已完全被消滅、或是處於與癌細胞共存的狀態，「健康飲食」是治療後的最高原則。飲食原則以攝取優質熱量（全榖根莖類、優質植物油脂、核果類）、優質蛋白質（魚、蛋、肉、豆），以及各類蔬菜、水果，攝取均衡的維生素、礦物質、植化素、纖維質為主。

許多流行病學研究已發現，多蔬果與全穀根莖類食物在預防癌症上有正相關，每天5份蔬果是最基本要求，如果可以，最好能達到每天7～8份多元化的蔬果。不過，不同癌症的治療後飲食建議也有差異，若是屬於腸胃癌，較不是適合高纖維食物，建議與醫療團隊討論飲食內容。

臺北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅指出，確診罹癌後的體重減輕與死亡率密切相關，治療前要知道自己營養是否充足，可以簡單BMI (身體質量指數)了解身體狀況。(圖/康健雜誌提供 林后駿攝)

●治療期間食慾不振、噁心、嘔吐、腹瀉，飲食怎麼解？

一旦開始治療，許多病友可能會因為化、放療影響出現食慾不振，或是出噁心、嘔吐、腹瀉等副作用，吃不下食物讓體重直直落，這時飲食就要及時適度調整。

蘇秀悅表示，治療期間「食慾不振」是最常見的副作用，此時最重要是讓心情放鬆、適度活動，幫助身體腸胃蠕動。飲食優先吃高熱量高蛋白的食物或是喜愛的食物，以能吃得下為主，建議採用一天6～8餐以上的進食原則；若真的沒有食慾，也可以服用促進食物的藥物，只要肚子一餓，就要盡快進食。

若發現親友在治療期間發有「噁心、嘔吐」的狀況，此時可以適度食用酸味、薑味食物止吐，若有口腔潰瘍則要避免；也可以喝點清淡、無咖啡因、無氣泡的冰涼飲料；飲食以少量多餐為主，吃完飯可以適度補充綜合維他命。

要注意的是，較乾的食物如鹹餅乾、吐司、太甜、太油膩、太燙的食物都要避免食用。此外，飯後一小時內盡量不要平躺、正餐也不要飲用過多液體、放療或化療前2小時內，都要避免進食。

「口腔潰瘍」也是治療期間患者常出現的副作用。蘇秀悅建議，一旦口潰腔瘍嚴重影響進食，可以在醫療人員評估下，使用「麩醯胺酸」緩解口腔疼痛狀況。飲食方面，最好擇柔軟、攪打過的流質食物，或是可以利用吸管吸取液體食物。

但要注意此時要避免酒精、碳酸飲料、酸味強、醃製、太燙或質地較硬粗糙的食物；口腔潰瘍嚴重時，可以考慮暫時使用鼻胃管灌食。

至於治療期間出現「腹瀉」狀況的病患，飲食最好以低渣無纖維的飲食為主，若嚴重到一吃就拉，則要及時補充水分、電解質，如蔬菜湯、米湯、去油肉湯、過濾果汁、運動飲料等食物。

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(中時電子報)