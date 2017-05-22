WHA被拒 張小月：不接受陸一中原則

陸委會主委張小月表示，從來不接受大陸所謂一中原則。（資料照／陳君碩攝）

中國大陸以台灣不承認一中內涵的九二共識，阻擋台灣出席世界衛生大會（WHA），陸委會主委張小月重申，從來就不能接受大陸提出所謂的一中原則，她強調，「我們參加WHA是從醫療衛生角度出發，跟政治沒有任何關係。」

立法院司法及法制、內政委員會今（22）日早上舉行聯席會議，審查行政院函請審議「大陸委員會組織法草案」一案，邀請陸委會主委等人出席備詢。

據悉，此次審議值得注意的是，陸委會三名副主委，將從原本三名都是政治任命的政務官，改為兩名是政務官、一名是常任文官（文官體系出身）。

對於大陸以台灣不承認一中內涵的九二共識，阻擋台灣參加世界衛生大會（WHA），張小月會前受訪時表示，「我們從來就不能接受大陸提出的所謂『一中原則』，希望陸方面對現實，務實面對中華民國存在的事實。我們參加WHA是從醫療衛生角度出發，跟政治沒有任何關係，WHA需要台灣，台灣也需要WHA。」

有媒體追問，所以台灣是主權獨立的國家？對此，張小月回應稱，「我的意思是『中華民國』是一個主權獨立的國家，在國際社會上通稱『台灣』，按照憲法我們的名稱是『中華民國』。」

此外，有媒體報導大陸對台情蒐越來越強，張小月表示，「這麼多年來，保密防諜是我們要高度警覺的，尤其中國大陸對我們虎視眈眈，我們要隨時做好保密防諜工作。」

(中時)