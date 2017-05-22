NBA》拒絕再戰 吉諾比利重申球季後退役
即便西區決賽打得再怎麼出色，但吉諾比利想要卸下戰袍的心依舊沒變，他重申，球季結束後就會退役，不會有任何的懸念。
昔日三巨頭老大鄧肯在去年夏天率先引退，二當家帕克在季後賽首輪就因為受傷提前報銷，西區決賽球隊新一哥里歐納德又在首戰傷到左腳踝，導致原本遠離球隊核心的「阿根廷妖刀」吉諾比利重回球迷目光，尤其是第三戰豪取21分，系列賽三戰場均13.3分，投籃命中率高達63.6%，歲月的年輪絲毫沒有停留在他的臉龐，不少黑衫軍死忠球迷認為他還有再戰沙場的能力。
對此，吉諾比利搖頭表示，「我說過了，不論本季是否奪冠，或者是最後一場比賽得到多少分數，都不會改變我的決定，總不能讓我收回9個月前說出的話吧！」
(中時電子報)
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